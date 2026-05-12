カズ、史上最多１０度目のＪリーグオールスター出場へ 鹿島・早川友基が全選手最多得票…投票数は１２００万票以上
Ｊリーグは１２日、６月１３日に開催される「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果を発表した。ファン・サポーターによる１２７４万５３１９票の投票で全６０クラブから９４名が選出された。今回の投票に加え、百年構想リーグの各地域ランドのベストイレブン、Ｊリーグ推薦選手を含め、５月下旬に全選手が決定する。
全選手最多の得票数は鹿島のＧＫ早川友基（２１万７０１６票）。東西のフィールドプレーヤーの最多は、東が鹿島のＦＷ鈴木優磨（１８万４４３３票）、西がＧ大阪のＤＦ中谷進之介（８万１１６５票）となった。
Ｊ２・Ｊ３では、Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良がＥＡＳＴ―ＢのＦＷとして選出された。カズはオールスターに通算９度出場しており、ＤＦ中西永輔、ＧＫ川口能活、ＧＫ楢崎正剛と並んでいたが、今回が１０度目の出場で史上最多となる。
会見にはファン・サポーター投票で選ばれたＧＫ西川周作（浦和）、ＤＦ古賀太陽（柏）、ＤＦ荒木隼人（広島）、ＭＦ田中パウロ淳一（栃木Ｃ）、ＭＦ藤原奏哉（新潟）、ＭＦ泉柊椰（とうや、大宮）、ＧＫ泉森涼太（鳥栖）、ＭＦ西沢健太（鳥栖）が登場。ゲストとして、２００７年のオールスターに出場した元日本代表ＦＷ中山雅史さん（５８）、元日本代表ＦＷ永島昭浩さん（６２）も出席した。
【Ｊ１東】
▽ＧＫ 早川友基（鹿島）、谷晃生（町田）、西川周作（浦和）
▽ＤＦ 植田直通（鹿島）、古賀太陽（柏）、角田涼太朗（横浜ＦＭ）
▽ＭＦ 佐藤龍之介（ＦＣ東京）、森田晃樹（東京Ｖ）、脇坂泰斗（川崎）、小泉佳穂（柏）、姫野誠（千葉）
▽ＦＷ 鈴木優磨（鹿島）、谷村海那（横浜ＦＭ）、細谷真大（柏）、渡辺新太（水戸）
▽監督 鬼木達（鹿島）
▽コーチ リカルドロドリゲス（柏）
【Ｊ１西】
▽ＧＫ 東口順昭（Ｇ大阪）
▽ＤＦ 中谷進之介（Ｇ大阪）、藤井陽也（名古屋）、福田心之助（京都）、荒木隼人（広島）
▽ＭＦ 稲垣祥（名古屋）、マテウスブエノ（清水）、江坂任（岡山）、香川真司（Ｃ大阪）、マテウスジェズス（長崎）、見木友哉（福岡）
▽ＦＷ 宇佐美貴史（Ｇ大阪）、ラファエルエリアス（京都）、大迫勇也（神戸）
▽監督 イェンス・ビッシング（Ｇ大阪）
▽コーチ ミハイロ・ペトロヴィッチ