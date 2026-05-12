プロボクシング元WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が12日、自身のXを更新し、6月6日に東京・後楽園ホールで開催される帝拳ジム主催興行「WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE ON U−NEXT Vol. 44」でフィリピン・フライ級13位のローリンツ・ビアソンと対戦することを発表した。

ユーリは昨年3月、寺地拳四朗（BMB）とのWBA・WBC世界フライ級王座統一戦に12回TKO負けし王座から陥落。同12月に元WBOオリエンタル同級王者ヴィンセント・ラカール（フィリピン）に3回KO勝ちし、1年2カ月ぶりの白星で再起に成功。再起2連勝を狙う次戦へ「勝って再び世界へ！」などと意気込みを記した。

同興行のメインイベントではWBOアジア・パシフィック・スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳、11勝2KO1分け）が初防衛戦で同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け）と対戦。セミファイナルの日本バンタム級タイトルマッチ10回戦では王者・梅津奨利（27＝三谷大和スポーツ、13勝9KO1敗3分け）が同級5位・栗原慶太（33＝KODLAB、20勝17KO9敗1分け）の挑戦を受けるダブルタイトルマッチが行われる。