ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がＭＬＢ１年目から怒とうの快進撃を見せている。１１日（日本時間１２日）は試合がなく、１５本塁打はア・リーグ２位。１６本塁打でトップを走るアーロン・ジャッジ外野手（３４＝ヤンキース）は、この日のオリオールズ戦で一発が出ず、村上が変わらず１本差で追走する展開だ。

ヤクルト時代の２０２２年に日本選手最多となるシーズン５６本塁打、令和初の３冠王にも輝いたが、メジャーでの活躍は未知数だった。移籍時は米メディアに空振り率の高さ、１００マイル（約１６１キロ）超えが当たり前のように投げ込まれる速球に対応できるかが、繰り返し疑問視された。その見立て通り、出場した４０試合でメジャーワーストクラスの６０三振を喫しているものの、ここまでの爆発力は全米の度肝を抜くには十分だった。

しかし、同僚のコルソン・モンゴメリー内野手（２４）は村上の活躍ぶりをまるで疑っていなかったそうだ。米メディア「クラッチ・ポインツ」によると、モンゴメリーは「彼が日本にいた時から本物だった」と言い切り「向こう（ＮＰＢ）の投手たちはこっち（ＭＬＢ）ほどレベルが高くないと言われていることは知っている。でも、野球は難しい（分からない）もの。彼との契約が検討されていた時にそういう話を聞いたけど、間違いなくチームに貢献できる選手だと思った」と話したという。

ホワイトソックスは昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したが、今季はここまで１９勝２１敗と奮闘中。和製大砲の加入がチームそのものを押し上げている。