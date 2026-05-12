１２日前引けの日経平均株価は前日比３８７円５６銭高の６万２８０５円４４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２１１４万株、売買代金概算は５兆２１０９億円。値上がり銘柄数は７４１、値下がり銘柄数は７７５、変わらずは５４銘柄だった。



日経平均株価は買い一巡後に伸び悩む展開。前日の米株式市場では、ＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数も値を上げ最高値を更新した。半導体などハイテク株が買われた。米株高を受け、東京市場も買い優勢でスタート。ソフトバンクグループ<9984.T>や決算内容が好感されたイビデン<4062.T>などが買われ、日経平均株価は一時８００円高まで上昇した。しかし、買い一巡後は売りに押され、マイナス圏に値を消す場面があった。その後、前引けにかけ買い直された。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やフジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>が高く、任天堂<7974.T>やソニーグループ<6758.T>、村田製作所<6981.T>が値を上げた。半面、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>が値を下げ、ＪＸ金属<5016.T>が急落した。三菱重工業<7011.T>やファーストリテイリング<9983.T>が安い。



出所：MINKABU PRESS