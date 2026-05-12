清原和博氏＆亜希、元夫婦の“家族4ショット”にファン感慨 長男が記念写真を公開「みなさん良いお顔」「素敵な家族写真ですね」 離婚後も親交続く
元プロ野球選手の清原和博氏（58）、モデルの亜希（57）が10日、そろって長男・清原正吾さんのインスタグラムに登場。“家族4ショット”が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「笑顔が最高」「めっちゃカッコイイ」長男＆次男も集結した“清原ファミリー”の4ショット ※2枚目
和博氏と亜希は、結婚後2人の男児をもうけるも、2014年9月に離婚した。
しかし、別れた後も良好な関係が続いており、昨年8月の和博氏の誕生日の際には亜希が「昨夜、清原さんの58歳BD。離婚して11年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!!今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！」とインスタのストーリーズで報告したほか、その後もSNSではたびたび“清原ファミリー”の交流が伝えられていた。
この日、正吾さんは「『記念』Photographer: @akinoriito_i」と記し、和博氏、亜希、弟で慶應義塾大学野球部の清原勝児さんとの4ショットなど、複数枚のモノクロ写真をアップ。みなスーツスタイルのシックな服装で決め、コメントの通りメモリアルな雰囲気漂う写真の数々となっている。
この投稿に、亜希が「感謝してもしても足りない」と反応したほか、ファンからは「みなさん良いお顔してますね〜」「めっちゃカッコイイ みんな素敵な笑顔」「よさんも一緒で本当にうれしいです」「ステキファミリーね」「みなさんの笑顔が最高だし、清原さんの幸せな笑顔が見られてPL時代からのファンは感無量です」「素敵な家族写真ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「笑顔が最高」「めっちゃカッコイイ」長男＆次男も集結した“清原ファミリー”の4ショット ※2枚目
和博氏と亜希は、結婚後2人の男児をもうけるも、2014年9月に離婚した。
しかし、別れた後も良好な関係が続いており、昨年8月の和博氏の誕生日の際には亜希が「昨夜、清原さんの58歳BD。離婚して11年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!!今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！」とインスタのストーリーズで報告したほか、その後もSNSではたびたび“清原ファミリー”の交流が伝えられていた。
この投稿に、亜希が「感謝してもしても足りない」と反応したほか、ファンからは「みなさん良いお顔してますね〜」「めっちゃカッコイイ みんな素敵な笑顔」「よさんも一緒で本当にうれしいです」「ステキファミリーね」「みなさんの笑顔が最高だし、清原さんの幸せな笑顔が見られてPL時代からのファンは感無量です」「素敵な家族写真ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。