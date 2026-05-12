「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、サイオス<3744.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１２日の東京市場で、サイオスはストップ高。１１日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が好感されているようだ。



売上高は前年同期比１８．１％増の５８億９５００万円で着地。営業利益は同２．６倍の１億７７００万円となり、通期計画４億５０００万円に対する進捗率は３９．３％に達した。プロダクト＆サービス、コンサルティング＆インテグレーション、ソフトウェアセールス＆ソリューションの各セグメントがいずれも増収増益だった。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS