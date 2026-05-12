【ローソン】の進化が止まらなーーーいッ！ おうちカフェが華やぐ「新作スイーツ」

【ローソン】では、疲れた心と身体を癒して満たしてくれそうな「新作スイーツ」を販売中。味わいだけでなく、見た目にもこだわった商品が続々と登場しています。今回はそんな「新作スイーツ」の中から、おすすめの商品をピックアップ。おうちでカフェ気分が味わえるスイーツを集めました。

本格的な見た目にも注目！

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「甘い香りとコクのあるカスタードが最高～」と絶賛するのは「カスタードプリンケーキ」です。ドーム型のプリンをつやつやのカラメルソースでコーティング。土台はダマンド生地になっています。さらに、プリンの中にはとろけるカスタードソースが入っていて、いろいろな食感・味わいを楽しみながら食べることができそうです。ちょっとぜいたくなスイーツを食べたいときにもぴったり。価格は\300（税込）。

手軽さが魅力！

ちょっと甘いものを食べたいときにおすすめなのが、こちらの「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」です。見た目はチョコケーキですが、中にはふわとろ食感のカスタードムースが入っています。@sujiemonさんいわく「パリッと厚いチョコレート」でコーティングされているため「片手で手軽に食べられます」とのこと。紙のトレー付きで、手が汚れないのもうれしいポイントです。価格は\362（税込）です。

おうちカフェにぴったり！

ホッと一息つきたいおうちでのカフェタイムにおすすめなのが、こちらの「もち食感ロール（カスタードプリン）」です。ローソンで人気のスイーツ「もち食感ロール」にカスタードプリンを合わせたスイーツ。甘めのプリンとほろ苦いカラメルソース、もっちり感のある生地との相性が良さそうです。コーヒーや紅茶などお気に入りのドリンクと一緒に楽しんでみて。価格は\408（税込）。

シンプルなおいしさ

\227（税込）とリーズナブルな価格で買えるのが、こちらの「たまごのふわほわロールケーキ」。見た目からふわほわ感が伝わってくるカステラ風の生地で、カスタードと北海道産生クリーム入りクリームを巻いています。スプーンでクリームをすくいながら生地と一緒に食べるのが良さそうです。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A