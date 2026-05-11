【東京都国分寺市】「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」開催！対象は全国の中学生



「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」が、8月2日(日)、東京都国分寺市の日本芸術高等学園で開催される。

俳優、ミュージシャン、ダンサー、声優、ミュージカル俳優、アイドル、モデルまで、オールジャンルを対象に全国の中学生を募集。100社以上の事務所が参加予定で、芸能に興味がある全国の中学生に、多数の芸能事務所とのマッチングの場を提供する。参加費は無料だ。

日本芸術高等学園について





日本芸術高等学園は、俳優、ミュージシャン、ダンサー、声優、ミュージカル俳優など、エンターテインメント業界で活躍する人材を育成するため創立された芸能学校。7割以上がエンタメ科目となっている。半世紀の長きにわたり、才能あふれるエンターテイナーたちを大勢輩出してきた。

中学生を対象としたオーディションを開催

今回、「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」が開催される。現在、参加者を募集している。応募資格は中学1年生〜3年生で、特定の芸能プロダクションに所属していない人。応募締め切りは7月27日(月)。

オーディション内容は30秒間のパフォーマンスで、歌、楽器演奏、演技、ダンスなど、自分の一番自信のあるジャンルで勝負できる。何をするかは自分次第だ。ただし、音源の使用はできない。

なお、必ず保護者の同意を得た上でエントリーする必要がある。今回のオーディション応募による審査費用は一切発生しないが、審査会場への移動など、審査過程における会場への交通費は各自の負担となる。

また、X、Instagram、TikTokなどのSNSやウェブサイト、ブログ、その他の媒体で、合否や審査に関するいかなる投稿も固く禁じられている。詳しい情報は、下記の詳細ページから確認を。

「2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション」はもちろん、この機会に日本芸術高等学園についてもチェックしてみては。

■2026 日本芸術高等学園 真夏の芸能オーディション

開催日：8月2日(日)

開催場所：日本芸術高等学園

住所：東京都国分寺市泉町2-10-6

詳細：https://ngk.nichigei.ac.jp/audition

日本芸術高等学園HP：https://ngk.nichigei.ac.jp

日本芸術高等学園Instagram：https://www.instagram.com/nichigei_photography

(ソルトピーチ)