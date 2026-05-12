【2026年不動産購入】プロが買いたい値上がり確定？の穴場駅（東京・神奈川）

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「マンションと戸建て、買うならどっちが良いのか？」―不動産購入における永遠のテーマですが、特に都心部や首都圏ではマンションの価格が高騰しており、戸建てへと目を向けるファミリー層が増えています。

今回は、らくだ不動産株式会社の執行役員・エージェントの八巻侑司さんと、エージェントの益山真さんが、昨今の不動産事情を踏まえ、「マンションよりも戸建てを選ぶべきファミリーの3つの条件」について解説します。



◾️なぜ今、マンションではなく戸建てなのか？

首都圏のマンション価格はここ数年で急激に上昇しており、一般のファミリー層が希望する「70平米以上」の物件を手に入れるのは至難の業となっています。

八巻さんは、「東京23区でマンションを探すと、予算内で買えるのはどうしても手狭な物件になりがちです。それなら少し離れてでも、郊外の戸建てでゆったり暮らそう、と考える方が増えるのはごく自然な流れです」と語ります。また、昨今のマンションは修繕積立金などのランニングコストも高騰しており、「長く住むなら戸建ての方が結果的に安く済む」というケースも珍しくありません。

◾️戸建てを選ぶべきファミリーの3つの条件

では、どのようなファミリーが「戸建て」を選ぶべきなのでしょうか。お二人は以下の3つの条件を挙げます。

1. 「長く同じ場所に住み続けたい」という明確なビジョンがある

戸建ての最大のメリットは「土地」という資産が残ることですが、一方でマンションに比べて「流動性（売りやすさ）」は劣る傾向にあります。益山さんは、「転勤や転職の可能性が低く、子供の学校などを理由に『このエリアに長く根を下ろして暮らしたい』という定住志向の強いファミリーには、戸建てが非常に向いています」とアドバイスします。

2. 毎月のランニングコスト（管理費・修繕積立金）を抑えたい

マンションの場合、ローン返済とは別に毎月数万円の「管理費」や「修繕積立金」がかかり、これらは将来的に値上がりするリスクが常にあります。

八巻さんは、「戸建ても自分で修繕費を積み立てる必要はありますが、外壁塗装や屋根の修理など、ある程度『自分のタイミングと予算でコントロールできる』のが大きな強みです」と解説します。毎月の固定出費を抑えたい方には戸建てが合っています。

3. 将来的な「建て替え」や「リフォームの自由度」を重視する

マンションの場合、老朽化して建て替えるには住民の合意が必要となり、現実的には非常に困難です。しかし、戸建てであれば「子供が独立したら平屋に建て替える」「二世帯住宅にリフォームする」など、自分たちの意思だけで自由に家を作り変えることができます。

「将来のライフスタイルの変化に合わせて、家そのものを柔軟に変えていきたいという方にとって、戸建ての自由度は圧倒的な魅力です」（益山さん）



【まとめ】

「とりあえずマンション」という時代は終わり、自分たちのライフスタイルや将来設計に合わせて「マンションか戸建てか」をフラットに比較検討することが重要な時代になりました。「定住志向」「コストコントロール」「自由度」の3つの条件に当てはまるファミリーは、ぜひ「戸建て」という選択肢を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

らくだ不動産株式会社では、八巻さんや益山さんをはじめとするプロが、マンション・戸建てのどちらに偏ることもなく、お客様の価値観やライフプランに寄り添った最適な物件探しをサポートしています。不動産購入で迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。