女子決勝に出場した橋本帆乃香【写真：ロイター】

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卓球・世界選手権団体戦

　卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで女子決勝が行われた。チーム世界ランク2位の日本は、同1位の中国と激突。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。敗れはしたものの、卓球王国を追い詰めた実力者が、中国メディア上で脚光を浴びている。

　1-1で迎えた第3試合、橋本帆乃香が蒯曼に3-1で勝ち切った。カットマンスタイルでどんな打球にも柔らかく対応。コートを軽快に動き回り、勝利の瞬間は万感の表情で拳を突き上げた。金メダルへ一時王手をかける健闘が光った。

　中国歴史ある新聞社「解放日報」は「世界卓球中国卓球女子団体優勝の背後で日中の差は更に縮小。孫頴莎、張怡寧がその変化を指摘」との見出しで記事を掲載。「日本女子チームは、前回と比べて実力が更に向上した」と評した。

　特筆されたのは蒯曼を下した27歳橋本の技量だ。「バックハンド・粒高ラバーにカット＋カウンター攻撃を組み合わせた彼女の打法は、守備範囲が従来のカットマンより更に広く、変化によって相手のリズムを崩すことができる。『スタミナのブラックホール』とも言うべき打法だ」「張本美和早田ひなは素早い動きと強力な攻撃で正面から試合をコントロールし、橋本帆乃香は重要な場面で『奇兵』の役割を果たす」と、熱い視線を注いだ。

　中国メディア「SOHU」も「蒯曼が再びカットマンに敗れ、中国、1-2で劣勢に」との見出しで脚光を当て、「第1ゲームで早くも焦りを見せ、次々と回転の変化をかけてくる橋本帆乃香を前にミスを続けた」と苦戦ぶりを描写。中国勢に牙をむく日本のカットマンを「橋本帆乃香は現在女子卓球ではトップのカットマン」と評し、警戒心を示していた。

（THE ANSWER編集部）