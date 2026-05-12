新日本プロレスの“猛牛”天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役引退を表明した。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、引退後も新日本所属のまま芸能活動を行う。以下、主な一問一答。

−レスラー人生一番の思い出は。

「新弟子時代は嫌なことばかりあった。今は亡き橋本（真也）さん、ライガーさん、長州（力）さんもバリバリで（笑）、藤波（辰爾）さんもすごくて。海外武者修行も行って、名前を天山に変えて、一番は（ＩＷＧＰヘビー級）王者になったり、Ｇ１で初優勝した時は最高にうれしかった」

−蝶野さんに報告は。

「連絡をとってないが、この後したい。自分にとって師匠でもあり、蝶野さんなくして語れない。ぜひ（引退試合に）ゲストで来てもらえたら。『蝶天タッグ』も結成したい（笑）」

−身体の状態は。

「腰椎の脊柱管狭窄（きょうさく）症で、体を動かした時に腰から足にしびれが出たりが続いた。１年前の５月に手術し、回復がなかなか（進まず）、しびれも残っていたり、フラフラしたりがあって。だいぶよくなったが、３カ月でどこまで戻せるか」

−引退試合の希望は。

「なるべくシングルでやりたい。（相手は）棚橋社長もどうですか？と言いたいところだが、やっぱりあの男かな。天山広吉といえば、あえて名前はアレだが“いっちゃうぞ”かな（笑）。（後日）発表できれば」