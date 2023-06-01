マヨなしだから軽やか！食物繊維もたっぷり『シンプルなコールスロー』使い勝手も◎
マヨネーズを使わないシンプルなコールスローは、さっぱりと軽やかな食べ心地。どんな献立でも、優秀な箸休めとして重宝します。
朝食ではパンに挟んで、ランチはお弁当の隙間に詰めて、晩ごはんには小鉢に盛って……。キャベツ1/3個を使うたっぷりの作りおきも、あっという間になくなりますよ！
『シンプルコールスロー』のレシピ
材料（作りやすい分量）
キャベツ……1/3個（約330g）
玉ねぎ……1/4個（約50g）
にんじん……1/3本（約50g）
塩……小さじ1/2
サラダ油……大さじ2
〈A〉
酢……大さじ2
砂糖……小さじ2
塩……小さじ1/3
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
玉ねぎは縦に薄切りにする。にんじんは皮をむき、せん切りにする。ボールに玉ねぎ、にんじんを入れて塩をふり、全体になじませながらかるくもむ。5分ほどおいてしんなりしたら、さっと洗って水けを絞る。キャベツはせん切りにし、別のボールに入れる。
（2）材料をあえる
1のキャベツに玉ねぎ、にんじんと、サラダ油を加え、全体に油をからめるように混ぜる。Aを加えて全体をよく混ぜ、10分ほどおいて味をなじませる（冷蔵で3〜4日保存可能）。
キャベツ、玉ねぎ、にんじんのせん切りはちょっと大変ですが、きちんと同じ太さになるようにがんばって！ そろえると、おいしさが格段にアップします。