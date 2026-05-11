超特急が超特急を応援！23枚目シングル「ガチ夢中！」のMV公開＆東京ドーム追加公演が決定

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超特急が5月11日、23rdシングルの「ガチ夢中！」を配信リリース、あわせてタイトル曲「ガチ夢中！」のMVを公開した。

また、MV公開後に行われたメンバー生配信では東京ドームの追加公演が11月26日に行われることが発表され、超特急の勢いを感じる吉報が目白押しとなった。

■過去一激しいと評されるシンクロ性のあるダンスにも注目

「ガチ夢中！」MVは、応援団に扮した超特急が小人サイズになり、夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援する姿が描かれている。「夢中で何かに取り組んでいる人」と「応援団」両方とも超特急のメンバーが演じた。“超特急を応援する、超特急”というユニークな構図に注目だ。

先んじて4月29日に日テレ系『DayDay.』でパフォーマンスを初披露し話題を集めた振り付けは、s**t kingzのkazuki、アバンギャルディのプロデュースを行うakaneの豪華コラボにて制作。

過去一激しいと評されるシンクロ性のあるダンスと、真似しやすいキャッチーな振り付けがポイントで、リリース前にもかかわらずTikTok 音楽チャート 「バイラル50」にランクインするなど関心が高まっている。

タイトル曲「ガチ夢中！」は、“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す、疾走感あふれる超特急流の応援ソング。“好き”という気持ちを燃料に、夢中になって何かに挑むすべての人へ向け超特急が熱量高くエールを送る。

5月11日0時に配信開始され、AWA「リアルタイム急上昇楽曲トップ100」2位、YouTube 「急上昇 最新」ランキング3位、LINE MUSIC「リアルタイムランキング」4位、mu-mo「ダウンロードリアルタイムランキング」3位など各種チャートで頭角を表している。

カップリングには、TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のオープニング主題歌であるフレンチポップなラブソング「C'est la vie」、さらに肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューン「STEP BY STEP」を収録。ジャンルの異なる楽曲が並ぶ、彩り豊かなシングルとなった。

なお、「ガチ夢中！」は、5月13日にCDでも発売される。

■リリース情報

2026.05.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ガチ夢中！」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「ガチ夢中！」

■【画像】超特急のアーティスト写真

■関連リンク

「ガチ夢中！」特設サイト

https://bullettrain.jp/23rdBT_GACHIMUCHU/

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp