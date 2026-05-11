“飲むハッピーターン”爆誕！ 東京駅に新ショップ「超ハッピーターン」5．22誕生
東京駅一番街にある「カメダセイカ」が閉店し、ハッピーターンに特化したショップ「超ハッピーターン」が、5月22日（金）にオープンすることが決定。本ショップでは、衝撃の“飲むハッピーターン”も楽しめる。
【写真】「ハッピーターン」×ドーナツ!? 「超ハッピーターン」で楽しめる“変わり種”商品一覧
■「ハッピーパウダー」マニア向け商品も！
今回誕生する「超ハッピーターン」は、今年「ハッピーターン」が50周年を迎えることを記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日「ハッピーターンズデー」に合わせて誕生する「ハッピーターン」の新スポット。
ここでしか味わえない“おいしいハッピー”のみならず、「ハッピーターン」のキャラクターであるターン王子のモニュメントなど、聖地巡礼の証として撮影したくなるフォトスポットも用意する。
店内では、新しいハッピーを体感できる出来立て商品を販売。キッチン併設店舗ならではの特別な“あまじょっぱさ”を提供する。
注目は「超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク」。米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピングし、まぜるほどハッピーターン感がアップするという。
また、国産米粉で作ったどーなつに、あまじょっぱいハッピーパウダーをたっぷりまぶした「超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ」も用意。乳成分・卵不使用のため、幅広い人が楽しめる。
それから、ハッピーパウダー好き向けの「パウダーマニアシリーズ」も展開。ハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げた濃厚な“あまじょっぱい”味わいが楽しめる「超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て」や、あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる「超ハッピーターンパウダーマニア ソフトクリーム」などがラインナップとなっている。
店内商品のみならず、「超ハッピーターン」ならではのお土産も多数用意。宝探しのように、パウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験ができる、特別感あるリッチな「127g 超ハッピーターン パウダーリッチ」や、同商品のための特製トングが販売される。
なお、5月22日（金）のオープンに向けて、「カメダセイカ」は閉店し、5月12日（火）から5月21日（木）までの期間、リニューアルのため休業となる。初日のみ13時00分オープンで、以降は9時00分〜21時00分まで営業。
【写真】「ハッピーターン」×ドーナツ!? 「超ハッピーターン」で楽しめる“変わり種”商品一覧
■「ハッピーパウダー」マニア向け商品も！
今回誕生する「超ハッピーターン」は、今年「ハッピーターン」が50周年を迎えることを記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日「ハッピーターンズデー」に合わせて誕生する「ハッピーターン」の新スポット。
店内では、新しいハッピーを体感できる出来立て商品を販売。キッチン併設店舗ならではの特別な“あまじょっぱさ”を提供する。
注目は「超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク」。米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピングし、まぜるほどハッピーターン感がアップするという。
また、国産米粉で作ったどーなつに、あまじょっぱいハッピーパウダーをたっぷりまぶした「超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ」も用意。乳成分・卵不使用のため、幅広い人が楽しめる。
それから、ハッピーパウダー好き向けの「パウダーマニアシリーズ」も展開。ハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げた濃厚な“あまじょっぱい”味わいが楽しめる「超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て」や、あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる「超ハッピーターンパウダーマニア ソフトクリーム」などがラインナップとなっている。
店内商品のみならず、「超ハッピーターン」ならではのお土産も多数用意。宝探しのように、パウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験ができる、特別感あるリッチな「127g 超ハッピーターン パウダーリッチ」や、同商品のための特製トングが販売される。
なお、5月22日（金）のオープンに向けて、「カメダセイカ」は閉店し、5月12日（火）から5月21日（木）までの期間、リニューアルのため休業となる。初日のみ13時00分オープンで、以降は9時00分〜21時00分まで営業。