M!LK佐野勇斗、高1の時にEBiDANで最初に憧れた人物告白＆出会いを再現「青いヘッドフォンを外しながら…」
【モデルプレス＝2026/05/11】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのYouTubeチャンネルが8日、更新された。佐野勇斗がEBiDANに入って最初に憧れた人物を告白した。
【写真】M!LK佐野が憧れていた紅白出場アーティスト
この日は「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方！！」と題した動画を公開。自身の人生を振り返る中で、佐野は「EBiDAN大阪のレッスン場に数回通っている中で塩崎くんが来まして。青いヘッドフォンを外しながら『荷物どこっすか？』って」と高1の時に出会ったメンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）の様子を回想。そして、その時の仕草を再現しながら「かっけ〜！」と塩崎に対して思ったという。
続けて佐野は「EBiDANで初めに憧れたのは太智くん」と明言。するとメンバーは「えー！」と驚いた声を上げていた。また、佐野は塩崎との当時の2ショットも披露。2人揃ってオン眉ヘアであることから「髪の毛一緒やな」とメンバーからツッコミが相次ぎ、佐野は「太智くんに憧れていました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野が憧れていた紅白出場アーティスト
◆佐野勇斗、塩崎太智の第一印象は「かっけ〜！」
この日は「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方！！」と題した動画を公開。自身の人生を振り返る中で、佐野は「EBiDAN大阪のレッスン場に数回通っている中で塩崎くんが来まして。青いヘッドフォンを外しながら『荷物どこっすか？』って」と高1の時に出会ったメンバーの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）の様子を回想。そして、その時の仕草を再現しながら「かっけ〜！」と塩崎に対して思ったという。
◆佐野勇斗「EBiDANで初めに憧れたのは太智くん」
続けて佐野は「EBiDANで初めに憧れたのは太智くん」と明言。するとメンバーは「えー！」と驚いた声を上げていた。また、佐野は塩崎との当時の2ショットも披露。2人揃ってオン眉ヘアであることから「髪の毛一緒やな」とメンバーからツッコミが相次ぎ、佐野は「太智くんに憧れていました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
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