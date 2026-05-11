森星監修・長屋門1組限定、6月1日泊！ Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」

記事ポイント Airbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクトが、1組限定（最大4名）の特別な宿泊体験として実現修復された長屋門でのプライベート滞在に、茶人・天江大陸氏によるおもてなし体験と「tefutefu」のお香ギフトが含まれる応募受付は2026年5月11日（月）10:00〜5月14日（木）10:00まで。宿泊費は無料 Airbnb Japanと森星さんによる古民家再生プロジェクトが、1組限定（最大4名）の特別な宿泊体験として実現修復された長屋門でのプライベート滞在に、茶人・天江大陸氏によるおもてなし体験と「tefutefu」のお香ギフトが含まれる応募受付は2026年5月11日（月）10:00〜5月14日（木）10:00まで。宿泊費は無料

世界最大級の宿泊予約プラットフォームAirbnbと、モデル・クリエイターの森星さんが2023年に発表した古民家再生プロジェクトが、ついに1組限定の宿泊体験として形になります。

五感で日本の文化や自然に触れる、一夜限りの特別な滞在体験の応募受付が始まっています。

Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」





応募受付期間：2026年5月11日（月）10:00〜5月14日（木）10:00宿泊日程（予定）：2026年6月1日（月）13:00チェックイン〜2026年6月2日（火）14:00チェックアウト場所：関東近郊宿泊費：無料（滞在費・2食・体験・宿泊施設から最寄駅までの往復送迎を含む）定員：1組・最大4名応募条件：18歳以上応募先：airbnb.com/hikarimori（Airbnb特設ページ）

かつて武家屋敷や農家の象徴的な入口として使われてきた長屋門を修復した、ゲスト専用のプライベート空間が今回の滞在場所です。

門と住居が一体となった日本の伝統建築様式を持つこの空間は、歴史の趣を残しながらも現代の感性と調和するかたちに整えられています。

森星さん自身が監修・キュレーションを手がけ、空間のひとつひとつに込められた想いと文脈があります。

滞在は1泊2日で、夕食と朝食の2食、体験プログラム、そして宿泊施設から最寄駅までの往復送迎が宿泊費に含まれます。

自宅から最寄駅までの交通費と、提供予定の食事以外の飲食費はゲスト負担となります。

森星さんによる体験構成





到着時には森星さん本人がゲストを迎え、長屋門の各空間やデザインの背景にあるストーリーを直接案内するルームガイドツアーが行われます。

単なる説明ではなく、「家に帰ってきたかのような」あたたかさを意識した迎え方が予定されています。





体験の柱のひとつが、茶人・天江大陸氏による「茶」「花」「香」「色」をテーマにしたおもてなしです。

大人になっても大切にしたい子供の頃の「ままごと」からインスパイアされたという構成で、ゲストの遊び心を刺激しながら五感を開いていきます。

「tefutefu」のお香と地元食材の食体験





森星さんがクリエイティブディレクターを務めるブランド「tefutefu」によるお香のギフトが用意されています。

視覚だけでなく嗅覚からも空間の世界観に引き込まれる設計で、長屋門という場の空気と呼応するように選ばれています。





食事は地元の食材を活かした内容をプライベート空間で提供します。

6月1日の夕食と6月2日の朝食の2食で、関東近郊の土地ならではの素材が、この滞在体験の一部として組み込まれています。

空間と哲学





今回修復に当たっては、職人の知恵と手仕事によって長屋門本来の魅力を保ちながら、現代の暮らしに馴染む新たなかたちへと息が吹き込まれています。

森星さんは世界各地を訪れる中で、日本の持続可能な文化の価値や匠の技術、そしてデザインの力に着目してきています。

その思想がこのプロジェクトの根幹にあります。





Airbnb Japanは2023年より森星さんとこの古民家再生プロジェクトを進めてきています。

日本の文化や地域の魅力を次世代へとつなぐ取り組みの一環として位置づけられており、宿泊体験という形を通じて伝統建築と現代の感性を接続しています。

応募の詳細





応募はAirbnbの特設ページ（airbnb.com/hikarimori）にて受け付けており、受付期間は2026年5月11日（月）10:00から5月14日（木）10:00までです。

18歳以上であることが応募条件で、建物の構造上一部バリアフリーに対応していない箇所があるため、当選後に安全面に関する詳細確認のうえ宿泊可否が最終決定されます。





当選グループは1組のみで、最大4名まで参加できます。

滞在費・2食・体験・宿泊施設から最寄駅までの往復送迎がすべて無料で提供され、自宅最寄駅から施設最寄駅までの交通費はゲスト負担となります。





Hikari Mori Kominka Project(11)





Hikari Mori Kominka Project(12)





茶人・天江大陸氏による「茶」「花」「香」「色」のおもてなし体験、「tefutefu」のお香ギフト、地元食材を活かした2食付きの滞在が、1組・最大4名・無料で体験できます。

応募期間はわずか3日間で、2026年5月14日（木）10:00が締め切りです。

修復された長屋門という唯一無二の空間で、日本の文化の静かな奥深さに触れる一夜になります。

Airbnb「Hikari Mori Kominka Project」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募から当選までの流れはどのようになっていますか。

A. 応募はAirbnbの特設ページ（airbnb.com/hikarimori）から受け付けています。

応募条件を満たすゲストの中から1組が選ばれ、当選後に安全面を含む詳細条件の確認と同意をもって最終決定となります。

Q. 宿泊場所の具体的な住所はどこですか。

A. 場所は関東近郊とされており、具体的な所在地は応募ページおよび当選後の案内に掲載されます。

Q. 1人でも応募できますか。

A. 18歳以上であれば1名からでも応募できます。

当選した場合は最大4名までのグループで滞在することができます。

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