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買うと決めているのも納得！日産・新型エルグランド「AUTECH」のシックな内装と迫力デザインは必見

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【買うけど…】新型エルグランド オーテック見てきた! これはカッコ良い…! 通常グレード･VIP･オーテックラインの違いをレポート! 内装もシックで良いぞ!」を公開した。日産の新型エルグランドに設定されるフラッグシップモデル「AUTECH」の先行展示に赴き、その専用デザインや質感を高く評価している。



動画の前半では、エクステリアを細部まで観察。湘南の海にインスパイアされたという専用のブルーカラーや、水面のきらめきを表現したドットパターンのフロントグリルを紹介し、「高級感とスポーティさで迫力満点」と語る。さらに、初採用となるシグネチャーLEDや、海中に差し込む光をイメージした18インチの専用アルミホイールなど、職人のこだわりが詰まった造形をカメラで捉えた。



中盤では、内装の仕上がりを写真でレビュー。ブラックを基調にブルーのステッチやアンビエントライトを随所に配した空間を「かなりシックな仕上がり」と表現する。シートには同ブランド初となるプレミアムナッパレザーが採用され、波を思わせるキルティングデザインが施されていることにも言及した。



後半では、派生モデルのラインナップを解説。一部のパーツを簡素化してお求めやすくした「AUTECH LINE」や、黒で統一された内外装が特徴のショーファードリブン仕様「VIP」、電動サイドステップを備えた「ステップタイプ」など、ユーザーの用途に応じた幅広い選択肢を紹介している。



ワンソクTube氏は、すでに新型エルグランド自体の「購入は決定している」と断言。一方で、魅力的なラインナップを前に、どのグレードを選択するかは詳細情報が判明していないため決めかねていると語り、今後の追加情報への期待を込めて動画を締めくくった。