ザクほろ･もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」が登場&「ダブルシュー」「濃厚カスタードシュー」のリニューアルも【ファミマ】

ファミリーマートは、「大人気シュー」2品のリニューアルに加え、ザクほろ･もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を5月12日から全国の店舗で発売する。

【ファミマのシュークリーム全4品の画像はこちら】

◆リニューアル「クリームたっぷり!ダブルシュー」

【価格】

184円(税込198円)

2025年度のスイーツ売上No.1の実績を誇る、生クリーム入りのホイップクリームとなめらかなカスタードの2種のクリームが入ったシュークリーム。他のデザートに比べ、購入者の男性比率が高く、量を重視し、王道の味を好む傾向があったという。そこで、さらにサイズアップし、クリームたっぷりにリニューアルした。

◆リニューアル「バニラたっぷり!濃厚カスタードシュー」

【価格】

167円(税込180円)

ダブルシューに次いで2025年度売上No.2の実績を誇る、マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるシュークリーム。

今回のリニューアルでは、女性を中心に購入されていることから、より濃厚で味わい深いカスタードを作ることを目標とした。マダガスカル産バニラビーンズを増量し、食感を損なうことなく、これまで以上に濃厚で味わい深いカスタードに仕立てた。

◆新商品「ザクほろシュー(チョコクリーム)」

【価格】

221円(税込238円)

数量限定品。新食感「ザクほろ食感」のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めた新食感クッキーシュークリーム。

これまでのクッキーシューとは一線を画すザクザク感を出すため、クッキー生地材料に特別な配合を採用し、かじった時の”ザクザク食感”と、口の中でこぼれる“ほろっと食感”が楽しめる「ザクほろ」な新食感を生み出した。

また、食感に特化しながら、シュークリームとして食べた際に味の満足感が損なわれないよう、半年以上試行錯誤を重ねて食感と味わいのバランスを実現した。

◆新商品「もちむにシュー(ミルククリーム)」

【価格】

198円(税込213円)

数量限定品。新食感「もちむに食感」のシューパフの中に、ふんわりミルククリームを詰めた新食感シュークリーム。

既存のもちもち系食感のスイーツをリサーチし、「もちもちしながらも、シュークリームらしいぷくっと感」といった食感と仕上がりの両立を実現させた。皮に使用する粉の配合、生地の仕込み方や焼き上げ温度などの製法を工夫することで、見た目はぷっくり、食べるともちもちした食感を楽しめる仕上がりを実現した。

〈キャンペーン情報〉

また、4品のシュークリームが集合する「絶品シュークリーム大集(シュー)合!」キャンペーンを、2026年5月12日から全国のファミリーマート約1万6,400店で開催する。

【ファミマルSweets全品に使えるレシートクーポンがもらえる】

期間中に、「ファミマルSweets」のマークがついた手づくりデザート･焼き菓子を1品購入すると、「ファミマルSweets」いずれか1品に次回使用できる30円引きレシートクーポンがもらえる。

発券期間:2026年5月12日〜5月25日

利用期間:2026年5月12日7時〜6月1日

※沖縄県では実施していない。

ファミマルSweets全品に使える30円引きレシートクーポンがもらえる

【「濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる】

ファミリーマート公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で1万人に「バニラたっぷり!濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる。

実施期間:2026年5月12日10時〜5月18日

引換期間:2026年5月12日10時〜5月25日

「バニラたっぷり!濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たるXキャンペーン