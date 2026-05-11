三遠ネオフェニックスが鈴木悠介と契約満了…「三遠での日々は、間違いなく大きな財産」

5月11日、B1リーグの三遠ネオフェニックスは、鈴木悠介との選手契約が2025－26シーズンをもって満了となったことを発表した。本日15時にBリーグの自由交渉選手リストへ公示される。

埼玉県出身で現在28歳の鈴木は、200センチ100キロのパワーフォワード。法政大学在学中に青森ワッツへ特別指定選手として加入し、Bリーグでのキャリアをスタート。その後は愛媛オレンジバイキングス、山形ワイヴァンズ、京都ハンナリーズ、レバンガ北海道と多くのクラブを渡り歩いた。今シーズンからは三遠に在籍し、14試合に出場した。

退団にあたり、鈴木はクラブを通じて以下のように感謝のメッセージを寄せている。

「1シーズンたくさんのご声援ありがとうございました。どんな時も熱く応援してくださるフェニックスブースターの皆さんには、とても感謝しています！三遠で過ごした日々は、間違いなくキャリアの中で大きな財産になりました。バスケをする環境を整えてくれたフロントスタッフ、毎日の練習や勝つために一緒に戦ってくれたチームスタッフ、1シーズンお互いに切磋琢磨し、協力しあった選手のみんなには感謝しかありません。これからも三遠の応援をよろしくお願いいたします！ありがとうございました」

【動画】三遠ネオフェニックス 最終節の舞台裏





