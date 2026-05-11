Rosem春の新作ランジェリーで叶える♡大人ガーリーな愛されスタイル

モデル・タレントとしてZ世代から高い支持を集める伊藤桃々さんプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーが2026年4月16日（木）19時より公式オンラインストアに登場。毎日着たくなるような可愛らしさと、女性らしいシルエットを叶えるデザインが魅力です♡今回は、甘さたっぷりのアイボリー×ブラックと、大人っぽいブラック×レッドの2デザインをご紹介します。

ハート刺繍が映える甘めデザイン

まず注目したいのは、アイボリー×ブラックカラーの新作ランジェリー。ハート刺繍が散りばめられたシフォン素材に、キャンディーのようなフリルを組み合わせた、とびきりキュートなデザインです。

ブラはA～Gカップ、アンダーバスト65～75まで展開。ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）で、EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）となっています。価格は4,400円（税込）。

ふかふかのパッドとU字ワイヤーがバスト全体をしっかり支え、自然なリフトアップを演出。360度どこから見ても抜かりない可愛さが魅力です。

ショーツは、フルバックとTバックの2スタイルをラインナップ。Tバックタイプはヒップ部分までたっぷりフリルがあしらわれ、後ろ姿まで愛らしい印象に。

フルバックタイプは、デイリーにも取り入れやすい安心感のある履き心地が嬉しいポイントです♪

明日花キララプロデュース♡色気あふれるランジェリー新作が話題

大人っぽさ漂うブラック×レッド

もうひとつの新作は、ブラック×レッドのバイカラーデザイン。甘さの中に大人っぽさを感じさせるカラーリングで、「可愛いだけじゃない」魅力を詰め込んだ一着です。

こちらもブラサイズはA～Gカップ、アンダーバスト65～75。ショーツはMサイズ（ヒップ87～95cm）、EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）で展開。価格は4,400円（税込）です。

リボンコードとシフォンフリルの組み合わせが、女性らしいシルエットを自然にメイク。さらに、絶妙な透け感が上品な色っぽさを演出してくれます。

フルバックショーツは、まるでミニスカートのようなフレアシルエットになっており、フェミニンなムードたっぷり。

Tバックタイプはすっきりとしたラインで、ファッションを選ばず楽しめるのも魅力です。

毎日をときめかせる新作ランジェリー

Rosemの春の新作は、可愛らしさと女性らしさを絶妙なバランスで楽しめるコレクション。気分まで華やかにしてくれるデザインは、毎日のインナー選びをもっと特別な時間にしてくれそうです♡

デザイン性だけでなく、シルエットや着け心地にもこだわった新作ランジェリーで、自分らしいおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。