「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）

東京場所恒例の親方トークショーが館内の相撲博物館で行われ、千賀ノ浦親方（４４、元幕内里山）と大嶽親方（４３、元幕内玉飛鳥）がファンからの質問に答えるなどして、会場を盛り上げた。

思い出の一番を問われた千賀ノ浦親方は、現役最後の取組を挙げた。西幕下９枚目で臨んだ２０１８年九州場所、３勝３敗での七番相撲。相手は琴鎌谷（現大関琴桜）で「この一番で最後だと決めていたので、取組前に勝ちに行く意味があるのかな、と考えた。向こうも３勝３敗だった」と、勝ち越しを狙う若手を倒す意義に確信を持てなかった。

ところが「はっけよいで体が勝手に動いた。左を差して、粘って下手投げで勝てた」と勝ち越し、有終の美を飾った。「自然と体が勝ちにいっていた。あ、俺は相撲が好きなんだ、勝ちに貪欲なんだ、と思いました」と振り返った。

現在は部屋付き親方として、尾上部屋で指導に当たる千賀ノ浦親方。有望株には幕下伊波を挙げ「高校と大学の後輩ですが、高校から相撲を始めた。伸びしろが大きいのに幕下上位。相撲の技術をつければさらに強くなる」と話していた。