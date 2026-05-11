SHINeeキーが金髪ベリーショートで復帰！メンバー4人がそろった『Atmos』カムバック予告に「ビジュ最高」「おかえり」と感激の声

【動画】SHINeeの新たなミニアルバム『Atmos』ユニークなスケジュールフィルム【写真】『Atmos』告知ビジュアル

SHINee（シャイニー）が、6月1日に6thミニアルバム『Atmos』をリリースしてカムバックすることを発表。メンバーがユニークな姿で登場するスケジュールフィルムを公開し、話題を集めている。

■SHINeeキーが気象キャスターに！久々のミニアルバムリリースにファン歓喜

スケジュールフィルムでは、2025年12月より活動を休止していたKEY（キー）が久々に姿を見せた。彼は短く切りそろえたブロンドの短髪ヘア、金色のアイブロウというビジュアルで気象キャスターとして登場し、落ち着いた雰囲気で今後の天気を発表している。

キーは中継先のリポーター役も1人2役で演じ、近くを通りがかった市民のONEW（オンユ）にインタビュー。オンユは「暑くてたまらないのに何なんですか！」とキーにつかみかかりつつ、今後のスケジュールを告知して去っていった。そして TAEMIN（テミン）はアロハシャツ姿で放送スタジオに乱入し、続くスケジュールを発表。その後MINHO（ミンホ）は爽やかなシャツにネクタイルックでショッピング番組のホスト役として出演し、四者四様にユニークな姿を見せた。

SHINeeが新曲をリリースするのは、2025年5月のシングル「Poet | Artist」以来約1年ぶり。5月29～31日には韓国でコンサート『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』を行い、日本でも6月5、7日に埼玉・ベルーナドームで公演が行われる。

SNSでは「キーくんおかえり！」「待ってたよ！」「キーくんの金髪短髪大好き」「まさかの金髪の短髪！」「キーくんカムバ嬉しい可愛い最高」「メンバーの絡み見ただけでもう涙」「みんなビジュアル最高」「4人が同じフレームにいる泣」と、歓喜の声が多数起こっている。

■写真：SHINee『Atmos』予告ビジュアル