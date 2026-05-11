「10回切って倒れない木はない」桃子（仁村紗和）を巡る三角関係に進展 拓人（京本大我）の“2つの告白”に「胸が締め付けられた」「切ない」の声

「10回切って倒れない木はない」桃子（仁村紗和）を巡る三角関係に進展 拓人（京本大我）の“2つの告白”に「胸が締め付けられた」「切ない」の声