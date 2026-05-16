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広島の巨大バブル施設「アルパーク」で何が起きた？約100店舗が消えた裏側と27年ぶりの復活劇

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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【173店→75店に激減…】2年閉鎖されたバブル時代の遺物は今どうなっているのか【ゆっくり解説】」を公開した。広島の巨大商業施設「アルパーク」の栄枯盛衰と、水族館のオープンによる奇跡の復活劇について解説している。



広島の西の玄関口である新井口駅に直結するアルパークは、1990年4月にオープンした巨大商業施設である。延床面積は約20万平米に及び、東京ドーム4個分以上という規格外のスケールを誇る。設計には東京ミッドタウンなどを手掛けた一流建築家のタク・シミズ氏が携わった。豪華客船のロビーを思わせる東棟の吹き抜けや巨大な大時計など、バブル期ならではの重厚な建築が現在も残されている。



しかし、全盛期には173店舗を数えたテナントも、郊外型モールの台頭によって客足を奪われ、約100店舗が撤退した。2020年には西棟の核テナントであった天満屋が閉店し、同棟は2年間にわたる全面閉鎖に追い込まれた。さらに2021年には新型コロナウイルスの影響や契約満了が重なり、34店舗が一斉に撤退。「バブルの夢の跡」を感じさせる空きテナントが目立つ状況となっていた。



そんな衰退の一途を辿っていた施設に、2025年12月2日、「シン・マリホ水族館」が東棟3階に移転オープンした。アルパークにはかつて全長50メートルのトンネル型水族館が存在したが、1998年に閉鎖されており、実に27年ぶりの水族館復活となる。この新たな目玉施設は、オープン後早くも来館者が10万人を突破するなど、大きな成功を収めている。



案内人は、かつての栄華と長らく続いた低迷期を踏まえ、「衰退の象徴が復活の象徴になった」と表現した。時代に取り残されたかに見えた巨大施設が、新たな役割を与えられて息を吹き返す過程は、商業施設の再生における一つのモデルケースとして興味深い事例である。