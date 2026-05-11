【ザ・リッツ・カールトン大阪】ラグジュアリーホテルで楽しむ、初夏の爽やかなアフタヌーンティー♡

ザ・リッツ・カールトン大阪 1階 ザ・ロビーラウンジでは、2026年4月24日(金)～ 6月17日(水)まで「アーリーサマーエレガンス ウィズ ジャ パニーズティー」を開催中。新茶の季節にあわせ、日本茶の奥深い魅力を堪能できる極上のアフタヌーンティー♡新緑がまぶしい爽やかな季節のお出かけに、是非いかがですか？

主役は日本茶！和と仏の魅力がつまったアフタヌーンティー

アフタヌーンティーといえば、おそらく「紅茶」を連想する方が多いのでは？

今回ティーセレクションには、フランス出身のソムリエ、ステファン・ダントン氏主宰の日本茶専門店「おちゃらか」より、バリエーション豊かなお茶をご用意！

実は、同じくフランス出身のエグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モロー氏自身も、日本に来てから毎朝緑茶を飲むほど、日本茶に深い関心があり、今回の日本茶とスイーツのコラボレーションは自然と創作意欲がかき立てられる心惹かれる取り組みとなったそう。

すっかり意気投合したお二人の掛け合いトークも楽しかったですよ。

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スイーツやセイヴォリーにも日本茶を使用

なかでも注目のスイーツがシェフオススメの「カシス風味の紅茶ゼリー ライト煎茶ムース」。

口に入れた瞬間から、ふわっとお茶の風味が！佐賀県産「うれしの玉緑茶」などを使ったなめらかなムースに、カシスフレーバーの煎茶の味わいに寄り添ったゼリーを重ねた一品。

甘さ控えめで爽やかなカップスイーツに仕上がっています。

ほうじ茶とチョコレートのマリアージュも注目のポイント！ミルクチョコレートにはほうじ茶を練り込み、さらにほうじ茶とチョコレートを合わせたスポンジでサンド。

仕上げにほうじ茶シャンティーをあしらった「ココアニブジュレ ほうじ茶ダークチョコレートクリーム」は口どけも良く上品な一品に。

旬の食材と日本茶をかけあわせた、目にも鮮やかなセイヴォリーに心が弾みます。

ゆったり時間が流れるクラシカルな空間

18世紀の貴族の邸宅を彷彿とさせるエレガントでクラシカルな空間でいただく至福のとき。

ピアノの演奏に耳を傾けながら、初夏の爽やかなアフタヌーンティーとともに奥深い日本茶の世界を味わってみてはいかがですか？

期間： 2026年4月24日（金）～6月17日（水）

時間： 12：00 p.m. ～ 7:00 p.m.

場所： ザ・ロビーラウンジ（1階）

価格：

・アーリーサマーエレガンス ウィズ ジャパニーズティー 7,800円

・アーリーサマーエレガンス ウィズ ジャパニーズティー(オリジナルカクテル付き) 9,800円

・ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー 12,000円

（グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き）

予約：電話 06-6343-7020（レストラン予約） 10:00 a.m.～7:00 p.m.