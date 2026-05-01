エールディヴィジ 25/26の第33節 イーグルスとPSVの試合が、5月10日23:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。PSVのキリアン・シルディリア（DF）のアシストからイバン・ペリシッチ（FW）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

しかし、26分イーグルスが同点に追いつく。マティス・スレイ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

45分、イーグルスが選手交代を行う。アルフォンス・サンプステッド（DF）からディーン・ジェームス（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+2分PSVが逆転。セルジーニョ・デスト（DF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

66分、PSVが選手交代を行う。セルジーニョ・デスト（DF）からアナス・サラーエディン（DF）に交代した。

70分PSVに貴重な追加点が入る。イバン・ペリシッチ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

72分、イーグルスは同時に2人を交代。ビクトル・エドバルセン（FW）、ステファン・シグルダルソン（FW）に代わりジェイデン・スロリー（FW）、フィン・ストッカース（FW）がピッチに入る。

79分、PSVが選手交代を行う。イバン・ペリシッチ（FW）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

82分PSVが追加点。パウル・ワナー（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。PSVが1-4で勝利した。

2026-05-11 01:50:56 更新