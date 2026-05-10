多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバムをリリースする。そのタイトルが『LAPLACEL』であることが発表となった。

『LAPLACEL』は、物理学の用語“ラプラスの悪魔(Laplace’s demon)”と“天使の名前の接尾辞(〜el)”を掛け合わせ、“すべて”や“万能感”を意味する言葉として林が生み出した造語だ。同アルバムには、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」に加え、インディーズ時代の人気曲「夜間飛行」「スピン」等の再録音源を含む全12曲が収められるなど、多次元制御機構よだかの現在が詰め込まれた1作となる。初回生産限定盤付属のLIVE CDには、3月に東京・LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演＜RADIATE＞のライブ音源が収録される。

この発表に合わせて新アーティスト写真とアルバムのジャケット写真が公開となった。デザインは石井はるかが担当したもの。アーティスト写真は、多次元制御機構よだかの世界観と深い結びつきを持つ車を背に、まるで不思議な世界に迷い込んだような表情が印象的。ジャケット写真は、楽曲を想起させる様々なオブジェクトをコラージュした、アルバムのすべてを集約した仕上がりだ。

さらに、9月よりアルバムを引っ提げて東名阪を回るツアー＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞の開催が決定した。同ツアーは9月26日の愛知・NAGOYA CLUB QUATTROを皮切りに東名阪CLUB QUATTROツアーとなるものだ。チケットの最速オフィシャル先行抽選受付は本日21時より。

■＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞

09月26日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

09月27日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

10月09日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

open18:15 / start19:00

▼チケット

スタンディング4,800円(ドリンク代別途要)

【オフィシャル先行受付】

受付期間：5月10日(日)21:00〜5月24日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/yodaka/

■ライブ／イベント出演情報

＜O-Crest pre. 多次元制御機構よだか × cakebox＞

5月18日(月) 大阪・梅田Zeela

出演：多次元制御機構よだか / cakebox ＜そこに鳴る twoman tour「共鳴する vol.1」＞

5月20日(水) 大阪・梅田Zeela

出演：そこに鳴る / 多次元制御機構よだか ＜SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」＞

6月05日(金) 東京・下北沢CLUB QUE

▼出演

・LIVE：多次元制御機構よだか｜throwcurve｜少年キッズボウイ

・弾き語り：林直大

・DJ：林直大｜田淵智也｜鈴木浩之｜木暮栄一(the band apart)｜ナカムラリョウ (throwcurve)｜マスザワヒロユキ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB

・TALK：林直大＆田淵智也 ＜SAKAE SP-RING 2026＞

6月06日-07日 愛知県

※出演日 / 会場 / 時間は後日発表 ＜TTT FRIENZY! vol.1＞

6月12日(金) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.) ＜YATSUI FESTIVAL！2026＞

6月21日(日) 東京都

※会場 / 時間は後日発表 ＜JOIN ALIVE 2026＞

7月19日(日) 北海道・いわみざわ公園

※時間は後日発表 ＜MURO FESTIVAL 2026＞

7月25日-26日 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場

※出演日 / 時間は後日発表