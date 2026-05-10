多次元制御機構よだか、初フルアルバムのタイトルとアートワーク公開＋東名阪ツアー開催決定
多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバムをリリースする。そのタイトルが『LAPLACEL』であることが発表となった。
『LAPLACEL』は、物理学の用語“ラプラスの悪魔(Laplace’s demon)”と“天使の名前の接尾辞(〜el)”を掛け合わせ、“すべて”や“万能感”を意味する言葉として林が生み出した造語だ。同アルバムには、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」に加え、インディーズ時代の人気曲「夜間飛行」「スピン」等の再録音源を含む全12曲が収められるなど、多次元制御機構よだかの現在が詰め込まれた1作となる。初回生産限定盤付属のLIVE CDには、3月に東京・LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演＜RADIATE＞のライブ音源が収録される。
この発表に合わせて新アーティスト写真とアルバムのジャケット写真が公開となった。デザインは石井はるかが担当したもの。アーティスト写真は、多次元制御機構よだかの世界観と深い結びつきを持つ車を背に、まるで不思議な世界に迷い込んだような表情が印象的。ジャケット写真は、楽曲を想起させる様々なオブジェクトをコラージュした、アルバムのすべてを集約した仕上がりだ。
さらに、9月よりアルバムを引っ提げて東名阪を回るツアー＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞の開催が決定した。同ツアーは9月26日の愛知・NAGOYA CLUB QUATTROを皮切りに東名阪CLUB QUATTROツアーとなるものだ。チケットの最速オフィシャル先行抽選受付は本日21時より。
■1stフルアルバム『LAPLACEL』
2026年7月1日(水)リリース
予約リンク：https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL
【初回生産限定盤(3CD)】TFCC-81194〜81196 / \5,500(税込)
【通常盤(CD)】TFCC-81197 / \3,300(税込)
●早期予約特典
YDK-LOG(1) ※林によるアルバムを題材にした“クセの強い”セルフライナーノーツ
早期予約対象期間：5月20日(水)23:59まで
●法人別予約特典
・タワーレコード(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルピック
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・応援ショップ：ポストカード
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞
09月26日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
09月27日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
10月09日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
open18:15 / start19:00
▼チケット
スタンディング4,800円(ドリンク代別途要)
【オフィシャル先行受付】
受付期間：5月10日(日)21:00〜5月24日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/yodaka/
■ライブ／イベント出演情報
＜O-Crest pre. 多次元制御機構よだか × cakebox＞
5月18日(月) 大阪・梅田Zeela
出演：多次元制御機構よだか / cakebox
＜そこに鳴る twoman tour「共鳴する vol.1」＞
5月20日(水) 大阪・梅田Zeela
出演：そこに鳴る / 多次元制御機構よだか
＜SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」＞
6月05日(金) 東京・下北沢CLUB QUE
▼出演
・LIVE：多次元制御機構よだか｜throwcurve｜少年キッズボウイ
・弾き語り：林直大
・DJ：林直大｜田淵智也｜鈴木浩之｜木暮栄一(the band apart)｜ナカムラリョウ (throwcurve)｜マスザワヒロユキ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB
・TALK：林直大＆田淵智也
＜SAKAE SP-RING 2026＞
6月06日-07日 愛知県
※出演日 / 会場 / 時間は後日発表
＜TTT FRIENZY! vol.1＞
6月12日(金) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.)
＜YATSUI FESTIVAL！2026＞
6月21日(日) 東京都
※会場 / 時間は後日発表
＜JOIN ALIVE 2026＞
7月19日(日) 北海道・いわみざわ公園
※時間は後日発表
＜MURO FESTIVAL 2026＞
7月25日-26日 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
※出演日 / 時間は後日発表
関連リンク
◆多次元制御機構よだか オフィシャルサイト
◆多次元制御機構よだか レーベルサイト