「いとも簡単にパッと前を向ける」Ｊ名将が佐藤龍之介の“ターン”を力説！「岡崎も上手かった。建英もしかり」
敵陣中央でアレクサンダーショルツの縦パスを呼び込む。左足でトラップした瞬間に前を向いた佐藤龍之介が、すかさずマルセロ・ヒアンに正確なパスを通す。
５月10日に行なわれたJ１百年構想リーグの東京ヴェルディ戦。この試合を配信した『DAZN』で解説を務めた長谷川健太氏が、FC東京の佐藤の“ターン”を力説する。
「誰でもできるプレーじゃないんですよ。簡単にやっていますけど、意外と難しい」
FC東京ほか、名古屋グランパスやガンバ大阪、清水エスパルスで指揮を執ったＪリーグの名将は、具体的に言及する。
「後ろからの、なんか圧を感じて、前を向けない選手が多いんですよ。佐藤龍之介は、いとも簡単にパッと前を向ける。本当に、彼のこのターンの能力は凄いなと思います」
さらに、自身が指導した選手を振り返る。
「岡崎慎司もターンが上手かった。ちょっとそういうのに似ているところがあるかもしれない。ターンが本当に上手かった。それは（久保）建英もしかり」
日本代表のＷ杯メンバー入りも期待される19歳は、41分にはそのターンの技術を活かし、良質なラストパスで室屋成の同点弾をアシスト。チームはその後、途中出場の長倉幹樹の勝ち越し弾で、２−１の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介がお膳立て！ 室屋成の強烈弾
５月10日に行なわれたJ１百年構想リーグの東京ヴェルディ戦。この試合を配信した『DAZN』で解説を務めた長谷川健太氏が、FC東京の佐藤の“ターン”を力説する。
「誰でもできるプレーじゃないんですよ。簡単にやっていますけど、意外と難しい」
「後ろからの、なんか圧を感じて、前を向けない選手が多いんですよ。佐藤龍之介は、いとも簡単にパッと前を向ける。本当に、彼のこのターンの能力は凄いなと思います」
さらに、自身が指導した選手を振り返る。
「岡崎慎司もターンが上手かった。ちょっとそういうのに似ているところがあるかもしれない。ターンが本当に上手かった。それは（久保）建英もしかり」
日本代表のＷ杯メンバー入りも期待される19歳は、41分にはそのターンの技術を活かし、良質なラストパスで室屋成の同点弾をアシスト。チームはその後、途中出場の長倉幹樹の勝ち越し弾で、２−１の勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐藤龍之介がお膳立て！ 室屋成の強烈弾