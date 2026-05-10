【ポチャッコ】Zoffとコラボ！ Icecream Collectionは爽やかなカラーが素敵
「Zoff（ゾフ）」とサンリオのキャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」が、2026年5月22日（金）に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売される。2026年5月8日（金）午前11時からはZoff公式オンラインストアで先行予約受け付けを開始している。
＞＞＞コラボコレクションをチェック！（写真15点）
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、 ”Icecream Collection” 。さわやかなチョコミントカラーを中心に、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーで登場する。
つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、やわらかなかけ心地を実現。顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開する。
また、お子さまやお顔が小さい方にオススメのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場。ポチャッコのお友だちも大集合して、みんなで楽しくおでかけできるメガネ6型、サングラス4型をラインアップ。全てのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。
グッズは、メガネ拭きやマスコットクリーナー、セミハードケースなど、一緒にお出かけしたくなる、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったラインアップで展開される。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086
※全ての商品画像はイメージです。
＞＞＞コラボコレクションをチェック！（写真15点）
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。
つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、やわらかなかけ心地を実現。顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開する。
また、お子さまやお顔が小さい方にオススメのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場。ポチャッコのお友だちも大集合して、みんなで楽しくおでかけできるメガネ6型、サングラス4型をラインアップ。全てのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。
グッズは、メガネ拭きやマスコットクリーナー、セミハードケースなど、一緒にお出かけしたくなる、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったラインアップで展開される。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086
※全ての商品画像はイメージです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優