読みたい本を、極力お金をかけずに手に入れたい……そんなとき、知人に借りたり、図書館で探したりする人は多いのではないでしょうか。しかし、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者・林望氏は「図書館や人から本を借りることはなく、読みたい本は自分で買う」といいます。節約の達人は本にお金をかけるその理由について、林氏の新著『節約を楽しむ あえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）からみていきましょう。

本は借りずに買って読みます

私は、本を図書館で借りて読むことはまずありません。人からも借りません。

借りると返すのが面倒だし、借りっぱなしになってしまうといけない。だから、極力自分で本を探すのです。

ヤフーオークションで買うこともありますし、「日本の古本屋」というサイトで探すこともあります。このサイトには全国1,000店の古本屋が加盟していて、自分の店の在庫をアップしています。神田じゅうの古書店の本棚を見て回るのは大変な時間と手間がかかりますが、「日本の古本屋」サイトを使えば、書名でピュッと検索できるわけです。

すると、たとえば盛岡や北九州の本屋さんなどにお目当ての本があるとして、同じ本でも値段にずいぶん幅があることもあります。とにかく内容が知りたいだけだから多少汚くとも構わないとなると、ずいぶん安く買えたりします。

古本屋の相場として、今、本がどのくらいなのかを知るのにもこのサイトは役立ちます。「日本の古本屋」サイトで検索をして、いったい古本屋さんがいくらで出しているかとかいうのをつねづね見ておくのです。そして、今度はヤフーオークションで入札するときに、いくらを限度にするかを決める。「この本にこれ以上の値段を入れたらバカバカしい」と思ったら、「日本の古本屋」で安い本を買うようにしています。

そのように常にサイトを見比べながら、情報をできるだけ多く得て、自分が一番求めている形で本を買う。そうしていくと、無駄なお金は使わないで済みます。

良いものは古書入札市などに出品することもありますが、それほどの価値のないものについては、馴染の古本屋さんを呼んで、一括してどっさりと買い取ってもらうこともあります。

「損をしないため」の努力は惜しまない

古本屋さんに売ると、いわゆる普通の洋装本は本当に安い。私はいつも近所にある出入りの古本屋さんに、昔からの付き合いで、そこそこなっとくのいく値段で買ってもらっています。それは日ごろからその本屋さんで本をあれこれ買うだけでなく、なにかと懇意にしているからなのですが……。

そうでなければ、たとえば高価な学術書のような本は、メルカリなどに出すこともあります。すると、忘れた頃にポツポツと売れたりもしますが、その代わりちっとも儲からない。ただ、場所塞ぎな本の処分はできます。

そうやって本は売ったり買ったりしていますけれども、やはりできるだけ高く売って、できるだけ安く買うようにする。そのための努力は惜しまないことが大事です。

私は日頃から本を購入する際は、あれこれと見比べて、いわゆる「相場観」を養うようにしています。そういう方法と眼力を身につけないといけません。

電子書籍は一切見ることはありません

ちなみに、私は電子書籍を一切見ません。

電子ものは、読んだ気がしないのです。場所塞ぎにならないメリットはあるかもしれないけれども、本というものはそこに「オブジェクトとしての書物」があることが大事なのです。

実際に本を持っていれば、たとえばなにかの記事を探そうというときに、「だいたいこのへんだったよな」と思う場所をパッと開けて、ササッと探すことができる。そして、そこに付箋をつけたりして、いつでもまた参照できるように、机辺に置いておくこともできますね。

こんなふうに、本を自分の手元に置いて、じっくりと読みながら、次に役立てていく、こういうことが自分の知識の蓄積にもなります。ところが、図書館で借りたり、電子本で読んだりして得る知識はなかなか身につかないものなのです。

記憶というのは当該の書物を読んだ瞬間だけのことだけではなく、その後に何回もその本を目にしたことで、またその記憶が強化されるのです。本の背表紙を見るたびに、「あそこでああいうことが書いてあったな」と、そこはかとなく思い出す。そういうことでもって、読んだことを忘れないものなのです。

だから、「林さん、よくそんないろんなものを読んで覚えていますね」などと言われますけれど、やはりそれは本を買っていることの功です。

「お金の節約」とは「お金を使わないこと」ではない

お金を使うことだけれども、新本で買うばかりではなく、同じもので古本のほうが安ければ、それを買う。そういう「知恵」も必要です。なにぶんお金は有限ですからね。

本だけでなく、古いCDなども、ブックオフのような所に出かけて探してみると、やはり掘り出し物に出合うことがあります。そうしたことは、自分にチョイスする見識があるかどうかの問題です。欲しいものが安く手に入れば、単純にうれしい。お金の節約というのはそうしたものです。

世の中は、お金を出しさえすれば大抵のことはなんとかなります。トランプのように大統領にだってなれる。かといって、お金はいくらでも出せばよいというものではありません。

「できるだけお金を出さずに、それだけの価値のものを手に入れる」ということが賢い生き方ではないのかなと思います。

まして、我々は手許に無尽蔵のお金があるわけではない。使えるお金の中で無駄を出さないでやろうと思えば、ヤフーオークションや「日本の古本屋」などさまざまなメディアを利用することが一番いい。

また各地の古書店と日ごろから「おつきあい」の買い物をしておいて、目録などが出た時にはすぐ送ってもらう、そしてまた、時には当面必要はなくても、御愛想に買っておく、そういう智慧も必要です。

そして各店の目録などを順繰りに見ておいて、つねづね古書の相場観を養っておく、そこにまた投資の「種」があります。

林 望

作家・書誌学者