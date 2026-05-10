歌手・小坂明子が8日、自身のインスタグラムを更新。母の日のプレゼントを公開した。



【写真】大ヒット曲「あなた」から53年 ピンクのカーネーションを手にする姿

「お嫁ちゃんから。忘れてた、母の日。」と記した小坂。続けて「ババの日じゃなくて良かった。 ありがとう」とユーモアをまじえて感謝をつづり、ピンクのカーネーションを手にしたショットをアップした。



投稿した写真の背後にはピアノ。自身が作詞作曲し、歴史的大ヒットとなった「あなた」は1973年のヤマハ主催「ポピュラーソングコンテスト」と「世界歌謡祭」でグランプリを受賞。ピアノを弾きながら歌唱し、豊かな声量と抜群の歌唱力で魅了した。



18年には長男でベーシストの千葉龍太郎さんを事故で亡くしている小坂。1月29日投稿のインスタグラムでは「今日は私と主人と故龍太郎の合同誕生日、そして母の命日も重なって賑やかな食事会でした」と報告し、「あきこ＆けんじ おたんじょうび おめでとう」と書かれたプレートがのったケーキを持つ夫との2ショットを公開している。



（よろず～ニュース編集部）