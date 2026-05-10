X（旧Twitter）で話題になっているのは、表情が激変してしまったわんこの姿。疲れが顔に出過ぎている光景は記事執筆時点で80万6000回を超えて表示されており、「落差がすごいｗ」「別犬のようで草」「10歳ぐらい老けた(笑)」などのコメントの他、2万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『水族館』に初めて来た犬→徐々に疲れてきてしまい…終盤に見せた『まさかの表情』】

初めて尽くしの水族館

Xアカウント「@YumeShibainu510」の投稿主さんは、柴犬の『ゆめ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ある日、ゆめちゃんと一緒に水族館へ出かけた日のこと。初めて水族館に行ったゆめちゃんは、見たことのない生き物を前に興味津々だったそうです。

大きな水槽をじっと見つめたり、ゆらゆら泳ぐ魚を目で追いかけたりと、何もかもが新鮮そのもの。キラキラした目で辺りを見回しながら、「次は何がいるの？」とでも言いたげにワクワクした様子を見せていました。

初めて出会う景色や音、動く生き物たちに刺激を受け、終始テンション高めだったというゆめちゃん。その無邪気な笑顔がとても愛らしく、見ている側まで楽しくなるような時間だったそうです。

情報量過多でしょぼしょぼ顔に！？

ところが、水族館を満喫して終盤に差しかかるころ…クラゲを見ているあたりでゆめちゃんの様子に変化が。どうやら初めて見るものが多すぎて、頭も体もすっかり情報量オーバーになってしまったようです。

「ウミウシ」の豊富すぎる品種紹介の看板を前に、しょぼしょぼと力が抜けていったというゆめちゃん。表情には、明らかに疲労感がにじみ始めていたとか…。

その姿はまるで、テーマパークを全力で楽しみ尽くした子どものよう。ぐったりした顔はどこか哀愁が漂っていて、老犬に変わり果てたかのようだったそうです。楽しさ全開の表情から、一気に疲れ切った顔へ変化していくギャップに、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「しょぼしょぼになっててかわいいw」「完全に虚無ってるwww」「電池切れたんですね(笑)」など沢山の反響がありました。

余韻たっぷりの帰宅後時間

別の投稿では、初めて見る魚を前に目を点にして固まってしまう場面や、水族館近くの砂浜ではしゃぐ姿も紹介されていました。どれも新鮮で刺激的だったようで、ゆめちゃんにとって大冒険の一日になった様子。

たっぷり遊んで車へ戻ると、あっという間に夢の中へ…。家に到着してからも、夢見心地といった寝顔でスヤスヤ眠り続けていたそう。もしかすると、夢の中で自分も魚になって泳いでいたのかもしれませんね♪

Xアカウント「@YumeShibainu510」には、ゆめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@YumeShibainu510」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。