「髪型迷走中、、」→ これでイメチェン！【40・50代】が参考にしたい♡ 「こなれボブ」

年齢とともに髪の悩みが増え、どんなヘアスタイルが似合うのか迷走している人も多いのでは？ そんなとき、人気美容師さんたちのSNSを覗いてみると、シルエットやカラーを少し工夫するだけで垢抜けを狙えるスタイルが提案されていました。今回はそのなかから、大人世代が参考にしたい「こなれボブ」をご紹介します。

艶やかなブラウンの丸みショートボブ

根元を中心に細めのハイライトをさりげなく入れ、オシャレを楽しみつつ白髪もぼかせるスタイル。艶やかなブラウンカラーの髪をふんわりと内側へ入れ、クシ跡を残すように美しい毛流れに整えています。丸みのあるシルエットが上品な空気感をもたらすため、短めのレングスでも優雅にイメチェンできそうです。

オリーブベージュのプツっとレイヤーボブ

ほどよく厚みを残した毛先をプツっと切り揃え、表面にレイヤーを入れたスタイルです。赤みを抑えたオリーブベージュを合わせることで、上品さとトレンド感を両立した仕上がりに。トップは毛束が揺れて軽やかに見えるため、まとまり感をキープしつつ重たい印象から脱却したい人にオススメです。

ハイライトで魅せるくびれレイヤーボブ

くすみブラウンをベースに、顔まわりを中心としたハイライトを取り入れて、明るさを添えたレイヤーボブです。トップをふんわりと内側へ向かわせ、ベースをくびれさせてから外ハネにすることで、全体に立体的な動きをプラス。今の印象を大きくリフレッシュして、華やかなスタイルを楽しみたい人にフィットしそうです。

ふんわりワンカール仕上げのハイライトボブ

白髪ぼかしのハイライトによって立体的な毛流れを引き出した、アクティブな外ハネボブ。ベースの髪を外側へハネさせ、表面の毛束は指でつまむように内側へふんわりとワンカールさせています。ハイライトの筋とワンカールがもたらす抜け感により、定番のボブスタイルから一歩踏み出したオシャレを楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@lby_itbs様、@tidi_yuki様、@shoki______hair様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。