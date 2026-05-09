【競馬】4歳以上1勝クラス（5月9日／京都競馬場・ダート1900メートル）

【映像】デムーロ騎手、復帰後初勝利で“会心リアクション”

JRAでの騎乗を再開したM・デムーロ騎手が圧巻の騎乗を見せた。3番人気テンエースワン（牡5、大久保）に騎乗すると、向正面からハナへ。そのままゴールを駆け抜ける強さを見せた。

昨夏からアメリカに拠点を置いていたデムーロは、先週からJRAに復帰。ここまで9戦を戦い、まだ白星はなかった。

この日は京都7レースで、 テンエースワンに騎乗。スタートから先頭集団でレースを進め、逃げるロードシュヴァリエにぴたりとくっついていき、向正面でハナに立つ。4コーナーを回って正面に入ってからは後続を引き離してゴールに飛び込んだ。

ゴール後、鞍上のデムーロは、左手で小さくガッツポーズを見せて、走り切ったテンエースワンをぽんぽんと労った。勝ち時計は1分59秒1、800メートルは51秒8、600メートルは39秒4で、デムーロにとっては昨年12月14日の霞ヶ浦特別以来となる5カ月ぶりの白星。レース後はインタビューで「G1を勝ったみたい、うれしい」と満面の笑みを見せた。

この様子にファンたちもSNS上で「デムちゃん、ようやった」「デムーロ騎手おかえりなさい！」「やっぱりミルコが勝つ姿、かっこ良い」「アメリカ遠征から戻ってすぐ結果を出すの、やっぱりスター騎手ですね」とデムーロを称賛。また勝ったテンエースワンについても「テンエースワンちゃんありがとう！」「よくしのぎきったな」「今日は人気相応に頑張ったね。テンエースワン勝ってくれてよかった」といった声も上がっていた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）