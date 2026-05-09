めっっっちゃ嬉しいーーーーッ！！【サーティワン】ゴールド会員以上限定♡「特別グッズ」がカワイイ

【サーティワン】のモバイルアプリ「31Club（サーティワンクラブ）」は、ダウンロードしていますか？ 会員登録後に、サーティワンで買い物するごとに貯められるアイスマイルに応じた会員限定の特典があるんです。今回は、モバイルオーダー限定で買える「特別グッズ」があるとの情報をキャッチ。2026年5月10日までの期間限定かつ数量限定のグッズなので、アプリを使っている人もそうでない人も、まずはどんなグッズなのかチェックしてみて！

ギフト券 & オリジナルグッズのセット

サーティワンでのお買い物で1円ごとに、1アイスマイルが貯められる31Clubアプリ。10,000アイスマイル以上で到達するゴールドクラス以上の会員クラス限定で購入できる、「Hello! New 31set」についてご紹介します。「バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券」2枚と、日常使いできそうな可愛いグッズがセットに。モバイルオーダー限定で、価格は\3,780（税込）。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「めっっっちゃ嬉しいーーーーッ！！！（泣）」とコメントしていて、特別感がたっぷりあるグッズのよう。

みんなで楽しくアイスをシェア

グラデーションになったゴージャスな色味が可愛いeギフトカードは、サーティワンのロゴ入り。有効期限内に二次元コードをスマホで読み込むと、レギュラーサイズのアイスが4個入ったバラエティボックスが注文できるようです。家族や親戚、友人が集まる日にテイクアウトすれば、楽しくシェアできそう。暑い日のおやつに、みんなでアイスを楽しめそう。

荷物整理にぴったりなメッシュポーチ

サーティワンのロゴとアイスが刺繍された、糸の立体感と温かみも感じられる可愛いポーチ。さりげなく付けられた「BR」ロゴのタグもたまりません。透け感のあるポーチで、開けずに中身が確認できるところも嬉しい。外出先で使う小物類を入れておけば、カバンの中がゴチャゴチャするのを防いでくれるはず。

小さなアイスにキュン！

表紙にゴールドカラーの小さなロゴとアイスをあしらった、可愛いブロックメモ。方眼線が入ったメモ用紙は、文字の大きさや位置をあまりブラさずに書けそうです。セットになったピンクのボールペンも、ロゴとアイスを小さくあしらったキュートなデザイン。カバンに入れても目立ちやすい色味も魅力的です。特にブロックメモはシンプルな分、仕事用にも使えそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino