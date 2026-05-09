MBS西靖アナ、「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝える「アナウンサー人生は32年」

MBS西靖アナ、「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝える「アナウンサー人生は32年」