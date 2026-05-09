MBS西靖アナ、「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝える「アナウンサー人生は32年」
毎日放送（MBS）の西靖アナウンサー（54）が9日までに自身のXを更新。アナウンスセンターを離れることを伝えた。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナ
同局は3月にグループを含めた局長人事を公表。西アナが7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することを伝えていた。
西アナは「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました」と報告。「どっひゃー！7/1以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします」と伝え、「ほぼ転職レベルの異動です。アナウンサー人生は32年。皆様のおかげで本当に楽しかったです。感謝感謝です」とつづった。
西アナ（54）は1971年生まれ。岡山県出身。大阪大学出身で1994年に同局に入社した。情報番組『ちちんぷいぷい』（月〜金 後1：55）のメインパーソナリティーなどを務めた。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナ
同局は3月にグループを含めた局長人事を公表。西アナが7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することを伝えていた。
西アナは「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました」と報告。「どっひゃー！7/1以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします」と伝え、「ほぼ転職レベルの異動です。アナウンサー人生は32年。皆様のおかげで本当に楽しかったです。感謝感謝です」とつづった。
西アナ（54）は1971年生まれ。岡山県出身。大阪大学出身で1994年に同局に入社した。情報番組『ちちんぷいぷい』（月〜金 後1：55）のメインパーソナリティーなどを務めた。