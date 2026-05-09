中国・四川省の峨眉山で男性が野生のチベットモンキーを突き落とそうとする動画が撮影され、物議を醸している。中国メディアの封面新聞などが7日に伝えた。

動画には、柵の上で果物を食べていたチベットモンキーを、背後から忍び寄った男性がいきなり突き飛ばす様子が映っている。チベットモンキーはすぐに体勢を立て直して柵にしがみついたため事なきを得た。

動画では柵の向こうが崖のように見えていたため、中国のネットユーザーからは「何してんだよこの人」「明らかに殺害しようとしている」「国家保護動物に危害を加える行為だ」「ブラックリストに入れて、すべての観光地を出禁にしてほしい」「性悪すぎる。刑務所にぶち込め」といった批判の声が殺到した。

騒動を受け、観光地の管理委員会は声明を発表。「動画の出来事は2026年5月4日午後に発生した。ネット上で言われているような危険な断崖絶壁というわけではない。すでに男性を特定しており、本人も謝罪している。男性を『迷惑観光客ブラックリスト』に登録し、今後3年間の立ち入りを禁止することとした」と説明した。（翻訳・編集/北田）