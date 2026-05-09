＝LOVE、新曲の歌詞は「それスノ」きっかけで誕生 Snow Man深澤辰哉「齋藤樹愛羅ちゃんが…」
【モデルプレス＝2026/05/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、5月8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。新曲の歌詞にまつわる秘話を明
かした。
【写真】イコラブ、新曲歌詞誕生のきっかけを作ったメンバー
この日のスタジオトークで野口衣織は、新曲「お姫様の作り方」について「歌詞に出てくる『お風呂が沸きました』（◆はハートマーク）っていうワードがあるんですけど実は、Snow Manさんがきっかけで歌詞になったワードなんです」と告白。するとSnow Manの深澤辰哉は「まぁまぁ、そこまで言わなくても良いいと思うけど」とリアクションし、スタジオは笑いに包まれていた。
そして、深澤は「僕たちの番組に来て頂いて、その時LE SSERAFIMのメンバーもいて『可愛い日本語教えてあげて？』って言ったら、齋藤樹愛羅ちゃんが『お風呂が沸きました』って急に言って、本当に会場が沸くっていう」と経緯を説明した。＝LOVEは2025年12月29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい SP」に出演した際にSnow Man、LE SSERAFIMと共演している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
かした。
【写真】イコラブ、新曲歌詞誕生のきっかけを作ったメンバー
◆野口衣織、新曲の歌詞は「Snow Manさんがきっかけ」
この日のスタジオトークで野口衣織は、新曲「お姫様の作り方」について「歌詞に出てくる『お風呂が沸きました』（◆はハートマーク）っていうワードがあるんですけど実は、Snow Manさんがきっかけで歌詞になったワードなんです」と告白。するとSnow Manの深澤辰哉は「まぁまぁ、そこまで言わなくても良いいと思うけど」とリアクションし、スタジオは笑いに包まれていた。
◆深澤辰哉「齋藤樹愛羅ちゃんが…」イコラブ新曲歌詞の誕生の瞬間振り返る
そして、深澤は「僕たちの番組に来て頂いて、その時LE SSERAFIMのメンバーもいて『可愛い日本語教えてあげて？』って言ったら、齋藤樹愛羅ちゃんが『お風呂が沸きました』って急に言って、本当に会場が沸くっていう」と経緯を説明した。＝LOVEは2025年12月29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい SP」に出演した際にSnow Man、LE SSERAFIMと共演している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】