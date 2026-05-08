

二子一揮（富本惣昭）（C）金城宗幸・ノ村優介／講談社 （C）CK WORKS

俳優の富本惣昭が、映画「ブルーロック」（8月7日公開）に出演。冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。

累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こしているサッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が、実写映画化。『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップ開幕年である今年、8月7日に公開される。

この度、主人公・潔世一（高橋文哉）の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストを解禁。富本惣昭の出演が決定。富本は、冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。

富本惣昭（二子一揮 役）コメント

ブルーロックは、出演が決まる前から1人の読者として大好きで、自分に影響を与えてくれた作品でした。二子という役を演じられる事が分かった時、身が引き締まる思いと共に、8年間やっていたサッカーを、作品に活かすことができる喜びを感じました。素敵なキャスト、スタッフの皆様とご一緒させていただけた事を光栄に思います。8月7日公開です！

是非お楽しみに!