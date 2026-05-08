【レシピ本特集】連休明けでお疲れのあなたに。仕事帰りの自炊をラクにする人気のお手軽レシピ本をご紹介【Amazon Kindle】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から人気の簡単レシピ本を厳選してご紹介。大型連休が明け、心身ともに疲労が溜まっている方も少なくないはず。疲れた自分へのご褒美にもなる、仕事帰りの自炊をラクにしてくれるお手軽&絶品レシピの数々を参考にしてみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ
価格：1,287円（10%OFF!）
世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ
疲れていてもこれならできちゃう！
すごいかんたん、なのに美味しい料理が100個入った、忙しい私たちのためのご褒美レシピです。
『世界一美味しい煮卵の作り方』が30万部突破のベストセラーとなった、はらぺこグリズリーさんの待望の第2作目
めんどうなことはしたくない、でも美味しいものが食べたい
この願望を叶えます。
【本書のこだわり】
○全レシピに工程写真付き
○見るだけで材料も手順も丸わかりの工程写真だから失敗なし
○スーパーやコンビニで売っているものだけで作れる、特別な食材0
○使う調味料はどこにでも売っているものばかり。
⇒サフラン不要のパエリア、豆板醤なしの麻婆豆腐など
○100レシピ全部にアレンジや余った食材を使った、おまけのプチレシピつきでとってもお得
料理をしたことがない、料理はあまり得意ではない、
春からはじめて一人暮らしをする
そんな方にもおすすめの1冊です。
■世界一美味しくて健康的なズボラ飯 えっ、全レシピ塩分2.5g脂質20g以下!?
価格：1,833円
世界一美味しくて健康的なズボラ飯 えっ、全レシピ塩分2.5g脂質20g以下!?
大ベストセラー『世界一美味しい手抜きごはん』著者待望の最新刊
第6回料理レシピ本大賞 料理部門大賞受賞、75万部突破のレシピ本『世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ』著者はらぺこグリズリー、今度は体のことを考えたレシピをあつめたレシピ本を作りました！
◎全部のレシピが塩分2.5g脂質20g以下！
◎みじん切りは一度も登場しない
◎材料の入れ間違いなし ひとめでわかる作り方写真
■とびきり美味しい疲れ果てごはん もはや動けないって時はこれつくろ!
価格：1,485円（10%OFF!）
とびきり美味しい疲れ果てごはん もはや動けないって時はこれつくろ!
目次を見たら持ち帰らずにはいられない！ 疲れて帰った日のお助けレシピ
忙しい毎日では、仕事帰りにコンビニやスーパーでお惣菜を買ってすませてしまいがち。著者のなつきさん自身も長年そんな日々を送ってきましたが、コロナ禍をきっかけに自炊に目覚め、ものすごく簡単なのに疲れた体に沁みるおいしいレシピをインスタグラムで提案しています。そんななつきさんの新作レシピを含めた全91品をまとめました。
ほったらかしにできる、買うよりも断然おいしい１品完結めし、包丁もまな板も一切使わない、レンジだけで完成、そして自炊の良さであるヘルシーで重くないごはんを食べることができるレシピがそろっています。使う食材や調味料も冷蔵庫によくあるものばかり。食材を使い切れるように工夫もしているので、手元においてフル活用してほしい１冊です。
■つくりたくなる日々レシピ
価格：1,617円
つくりたくなる日々レシピ
人気料理家・長谷川あかりさんの待望の２冊目が発売決定！
SNSで話題を呼んだレシピのほか、未公開レシピを含む60品をたっぷり収録。
時短料理でもなく、丁寧料理でもない。でも、「料理をしている感」がきちんとあって、私ってこんなのつくれるの？と思わず自画自賛してしまうはず。
おいしく、体にやさしいだけでなく、自己肯定感まで上がる欲張りなレシピ本です。
各料理についてのエピソードも充実！
■やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500
価格：1,525円（13%OFF!）
やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500
鶏肉、豚肉、牛肉、魚介類、野菜、丼、刺身、パン、パスタ、うどん、デザートまで、完全網羅した500品！ 食材ごとにレシピを掲載しているので、探しやすい＆使いやすい。１冊あればとても便利な、コスパ最強のレシピ本です。
【料理の労力を最小化しています】
・文字を読むのが苦手 → 細かい説明をはぶいた、短めのレシピです
・火加減が難しい → レンジや炊飯器でも美味しく作れるレシピも紹介しています
・考える気力がない、でも美味しいものは食べたい →考えなくて大丈夫。500品あるので食べたいものが見つかります
・買い物がしんどい →主材料少なめなので、家にある材料でもつくれます。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月8日16時現在のものです。
■世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ
価格：1,287円（10%OFF!）
世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ
疲れていてもこれならできちゃう！
すごいかんたん、なのに美味しい料理が100個入った、忙しい私たちのためのご褒美レシピです。
『世界一美味しい煮卵の作り方』が30万部突破のベストセラーとなった、はらぺこグリズリーさんの待望の第2作目
めんどうなことはしたくない、でも美味しいものが食べたい
この願望を叶えます。
【本書のこだわり】
○全レシピに工程写真付き
○見るだけで材料も手順も丸わかりの工程写真だから失敗なし
○スーパーやコンビニで売っているものだけで作れる、特別な食材0
○使う調味料はどこにでも売っているものばかり。
⇒サフラン不要のパエリア、豆板醤なしの麻婆豆腐など
○100レシピ全部にアレンジや余った食材を使った、おまけのプチレシピつきでとってもお得
料理をしたことがない、料理はあまり得意ではない、
春からはじめて一人暮らしをする
そんな方にもおすすめの1冊です。
■世界一美味しくて健康的なズボラ飯 えっ、全レシピ塩分2.5g脂質20g以下!?
価格：1,833円
世界一美味しくて健康的なズボラ飯 えっ、全レシピ塩分2.5g脂質20g以下!?
大ベストセラー『世界一美味しい手抜きごはん』著者待望の最新刊
第6回料理レシピ本大賞 料理部門大賞受賞、75万部突破のレシピ本『世界一美味しい手抜きごはん 最速！ やる気のいらない100レシピ』著者はらぺこグリズリー、今度は体のことを考えたレシピをあつめたレシピ本を作りました！
◎全部のレシピが塩分2.5g脂質20g以下！
◎みじん切りは一度も登場しない
◎材料の入れ間違いなし ひとめでわかる作り方写真
■とびきり美味しい疲れ果てごはん もはや動けないって時はこれつくろ!
価格：1,485円（10%OFF!）
とびきり美味しい疲れ果てごはん もはや動けないって時はこれつくろ!
目次を見たら持ち帰らずにはいられない！ 疲れて帰った日のお助けレシピ
忙しい毎日では、仕事帰りにコンビニやスーパーでお惣菜を買ってすませてしまいがち。著者のなつきさん自身も長年そんな日々を送ってきましたが、コロナ禍をきっかけに自炊に目覚め、ものすごく簡単なのに疲れた体に沁みるおいしいレシピをインスタグラムで提案しています。そんななつきさんの新作レシピを含めた全91品をまとめました。
ほったらかしにできる、買うよりも断然おいしい１品完結めし、包丁もまな板も一切使わない、レンジだけで完成、そして自炊の良さであるヘルシーで重くないごはんを食べることができるレシピがそろっています。使う食材や調味料も冷蔵庫によくあるものばかり。食材を使い切れるように工夫もしているので、手元においてフル活用してほしい１冊です。
■つくりたくなる日々レシピ
価格：1,617円
つくりたくなる日々レシピ
人気料理家・長谷川あかりさんの待望の２冊目が発売決定！
SNSで話題を呼んだレシピのほか、未公開レシピを含む60品をたっぷり収録。
時短料理でもなく、丁寧料理でもない。でも、「料理をしている感」がきちんとあって、私ってこんなのつくれるの？と思わず自画自賛してしまうはず。
おいしく、体にやさしいだけでなく、自己肯定感まで上がる欲張りなレシピ本です。
各料理についてのエピソードも充実！
■やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500
価格：1,525円（13%OFF!）
やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500
鶏肉、豚肉、牛肉、魚介類、野菜、丼、刺身、パン、パスタ、うどん、デザートまで、完全網羅した500品！ 食材ごとにレシピを掲載しているので、探しやすい＆使いやすい。１冊あればとても便利な、コスパ最強のレシピ本です。
【料理の労力を最小化しています】
・文字を読むのが苦手 → 細かい説明をはぶいた、短めのレシピです
・火加減が難しい → レンジや炊飯器でも美味しく作れるレシピも紹介しています
・考える気力がない、でも美味しいものは食べたい →考えなくて大丈夫。500品あるので食べたいものが見つかります
・買い物がしんどい →主材料少なめなので、家にある材料でもつくれます。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月8日16時現在のものです。