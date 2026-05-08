複数の女の子に、わいせつな行為を繰り返した罪などに問われた男に実刑判決です。

【写真を見る】複数の女の子にわいせつ行為繰り返した41歳男 懲役12年の実刑判決 病院勤務中に権限悪用…子どもの診療画像所持も ｢性的欲求のために悪用 言語道断｣ 名古屋地裁

判決によりますと、名古屋市南区の無職･加藤大地被告（41）は、おととしから去年にかけて、当時6歳～8歳の女の子5人に対し、あわせて9回にわたりわいせつな行為をして動画を撮影したほか、病院での勤務中にアクセス権限を悪用し、患者である子どもらの診療用の画像データを所持した罪などに問われています。

きょうの判決公判で、名古屋地裁の入江恭子裁判長は「低年齢の女の子を狙っていて極めて卑劣で悪質な犯行」と指摘したうえで、「病気で苦しむ子どもらの診療用の画像データを自己の性的欲求のために悪用し言語道断」などと述べ、加藤被告に懲役12年の判決を言い渡しました。