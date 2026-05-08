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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【画面付き】手ごろな価格のメカニカルキーボード「AJAZZ AK980」をレビューします。バックライトもきれいですよ」と題した動画を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、手頃な価格でありながら多機能なメカニカルキーボード「AJAZZ AK980」の使い勝手や打鍵感を徹底的にレビューしている。



戸田氏はまず、AJAZZ AK980の外観や付属品について紹介。ホワイトを基調に紫と水色がアクセントになったデザインに「非常に高級感がある」と好印象を抱いた様子を見せた。接続方法については、有線（Type-C）、専用レシーバーを用いた2.4GHzワイヤレス、そしてBluetoothの3モードに対応しており、背面のスイッチで簡単に切り替えられる利便性を高く評価した。



実際の使用感については、ガスケット構造による「コトコト」という柔らかな打鍵感に着目。ダブルショットPBT素材を採用したキーキャップの質感にも触れ、「しっとりとしたツヤ消しの感じ」が、このキーボードにおける「お気に入りポイントの重要な一つ」であると語った。また、本体右上に搭載されたTFTディスプレイにより、時刻やバッテリー残量、現在の接続モードが一目で確認できる点も、複数デバイスを使い分けるユーザーにとって非常に便利だと指摘している。さらに、隣接する金属製のダイヤルでボリューム調整などが直感的に行える点にも触れた。



動画の終盤、同氏はこのキーボードに「62点」という合格点を与えた。セール時には約90ドルという手頃な価格で購入できるコストパフォーマンスの高さを認めつつも、独自の個性が少し薄い点を挙げ、「デザインを気に入った方におすすめ」と総括。手頃な価格で質感の高いメカニカルキーボードを探しているユーザーにとって、有力な選択肢となることを示して動画を締めくくった。