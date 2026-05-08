俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。国際ポーカー大会に出場するようになったきっかけについて言及する場面があった。

昨年4月に女優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられた田中。役者業からは離れていたが、国際ポーカー大会に出場したことが判明し、ネットをざわつかせた。そこで鈴木氏から「なんで行ったんですか?」と直球質問がぶつけられた。

これに田中は「元々ポーカーを仲間内でしかやったことがなくて。凄く時間がかかるので、忙しいときは一回もできてなくて。僕と一緒にポーカーを始めたヤツが、海外でプロになって生活をしているんですよ」といい「“あいつもそういうことやってるんだ”みたいな感じになって、それで普通に時間ができてから“行ってくるね”って」と返していた。

なお田中は、昨年7月に米国で行われた世界大会で3位になり、約1700万円を獲得している。今月5日にもオーストラリアで開催された「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の決勝ステージで7位となり、賞金約1250万円をゲットしている。