岸谷蘭丸、健康を強く意識「意外とサプリも飲みます」
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が8日、都内で開催されたアサヒ飲料『green cola』市場導入戦略説明会に登壇。「健康志向が強いタイプ」と明かした。
【写真】「NO現状維持」力強い文字で自分への“戒め”を明かした岸谷蘭丸
グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、同商品の新WEB CMに出演。CM撮影は初めてだといい「小っ恥ずかかった」と照れ笑いを浮かべながらも、「いつか出てみたかったのでうれしかったです」と喜んだ。
『green cola』は「素材で選ぶ、新時代のコーラ」をコンセプトとしており、NOシュガー、NOカロリーが特長の1つ。岸谷は「結構健康の志向強いタイプで」と語り、「カフェインの量とか結構本当に気にする。すぐ風邪をひくので意外とサプリも飲みます」と普段の生活を明かした。
【写真】「NO現状維持」力強い文字で自分への“戒め”を明かした岸谷蘭丸
グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、同商品の新WEB CMに出演。CM撮影は初めてだといい「小っ恥ずかかった」と照れ笑いを浮かべながらも、「いつか出てみたかったのでうれしかったです」と喜んだ。
『green cola』は「素材で選ぶ、新時代のコーラ」をコンセプトとしており、NOシュガー、NOカロリーが特長の1つ。岸谷は「結構健康の志向強いタイプで」と語り、「カフェインの量とか結構本当に気にする。すぐ風邪をひくので意外とサプリも飲みます」と普段の生活を明かした。