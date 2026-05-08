5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本最速前夜祭上映が、公開前日の5月21日19時より全国5都市7劇場で開催されることが決定した。

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2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりの『スター・ウォーズ』劇場映画となる本作は、ドラマシリーズ『マンダロリアン』の劇場版。キャスリーン・ケネディに代わりルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を務めた。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

日本最速前夜祭上映は、IMAXやドルビーシネマなどの上映環境のもと、北海道、東京、神奈川、大阪、福岡の5大都市で行われる。上映劇場は、TOHOシネマズ 日比谷（IMAX）、TOHOシネマズ 六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）、TOHOシネマズ 梅田（ドルビーアトモス）、ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（IMAX）の全7劇場。5月21日の19時に一斉に上映がスタートする。

なお、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-Sみなとみらいがある横浜・みなとみらい周辺では、現在「スター・ウォーズの日」を記念した特別展示が展開されている。

さらに、前夜祭に来場したすべての観客に、この日限りの特別ポスターがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）