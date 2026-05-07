LOWRYS FARM×池端杏慈♡透明感あふれる2026夏ビジュアル公開

LOWRYS FARMが2026夏ビジュアルを公開♡今季もモデル・俳優として注目を集める池端杏慈さんを起用し、ブランドコンセプト「着、努、愛、楽。」をテーマにした爽やかなスタイリングを披露しています。日常の何気ない瞬間をもっと自分らしく楽しめるような、軽やかでトレンド感たっぷりのアイテムがラインナップ。夏のおしゃれ欲を刺激する新ビジュアルに注目です♪

“着、努、愛、楽。”の世界観

LOWRYS FARMの2026夏ビジュアルでは、「着、努、愛、楽。」をテーマに、それぞれ“きがえる”“がんばる”“あいする”“たのしむ”という毎日の感情をファッションで表現。

池端杏慈さんが、ナチュラルな透明感とみずみずしい存在感で着こなし、それぞれのシーンに寄り添うスタイルを提案しています。

2026年5月7日（木）より特設サイトにてビジュアルを公開。

また、同日にはブランドムービー「LOWRYS FARM 2026 夏『着、努、愛、楽。』」も公開され、夏の高揚感を感じる映像演出にも注目が集まっています♡

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夏気分高まる注目スタイル

“着（きがえる）”のシーンでは、「ソフリネンベスト」7,700円（税込）、「スタイルUPクロスカップキャミ」3,190円（税込）、「ソフリネンワイドパンツ」6,600円（税込）、「カンドウフィットサムリングサンダル」4,490円（税込）を合わせた、リラックス感漂うナチュラルコーデが登場。

涼しげなリネン素材が夏らしさを演出します。

“努（がんばる）”では、「シアーアソートポロ5S」5,500円（税込）、「カットワークレースパンツ」7,990円（税込）、「セットリング」1,890円（税込）、「タックスクエアショルダーBAG」5,990円（税込）、「カンドウフィットサテンサンダル」6,600円（税込）をスタイリング。

シアー素材とレースが軽やかで、頑張る日の気分を上げてくれそう♪

さらに、“愛（あいする）”では、「INDEAレースエプロンスカート」7,700円（税込）※7月入荷予定、「シアーショートカイキンシャツSS」5,500円（税込）、「シャーリングキャミ」3,990円（税込）、「バスケットショートパンツ」5,500円（税込）などを合わせた、フェミニンで抜け感のある着こなしを披露しています。

遊び心ある夏小物にも注目

“楽（たのしむ）”のスタイリングでは、「マルチボーダータンク」3,300円（税込）、「ネップメッシュプルオーバーLS」4,400円（税込）、「ストレッチサテンレーススカート」6,990円（税込）、「ハイウエストバギーデニム」7,990円（税込）をレイヤード。

遊び心あるカラー使いと異素材ミックスが、夏のおしゃれをさらに楽しくしてくれます。

また、「EYWEAR26」3,300円（税込）や「ガラスフラワーネックレス」1,650円（税込）、「ディープアッパーサンダル」6,600円（税込）など、小物使いにも注目。

シンプルなコーデにプラスするだけで、旬なムードを演出できます♡

夏のおしゃれをもっと自由に

LOWRYS FARMの2026夏コレクションは、毎日の気分に寄り添いながら、“なりたい自分”を楽しめるラインナップが魅力。

池端杏慈さんが表現する透明感たっぷりのスタイルは、見ているだけで夏のおしゃれ欲を高めてくれます。

軽やかな素材感や旬ディテールを取り入れて、自分らしい夏ファッションを思いきり楽しんでみてください♪