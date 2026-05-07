太もものスタイルアップに。１日３セット【贅肉＆セルライト対策に効く】簡単ストレッチ
太もものシルエットが露わになるコーデが増えるこれからの季節、いつでも自信を持ってコーデを楽しむためにもスッキリ引き締まった太ももを手に入れておきたいもの。そこで習慣に採り入れたいのが、太もものスタイルアップに効く【ハムストリングスストレッチ】です。太ももの裏の「ハムストリングス」は下半身の中でも特に大きな筋肉の１つ。贅肉やセルライトの予防とともにダイエット効果UPも期待できます。
ハムストリングスストレッチ
（１）椅子や階段などの段差から一歩下がり、片方の足をひざ位置くらいの高さに上げる
（２）上げた方の足のつま先を同サイドの手でつかみ、足の位置が動かないように支える
（３）上げた方の足のひざを真っ直ぐ伸ばしたところで、ゆっくり呼吸しながら30秒間キープする
足を変えて同様に行って１セット。“１日あたり３セットを目安”に実践します。贅肉を感じさせない太もも作りに、そしてセルライトの予防にと、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ストレッチ監修：上田夕子（Dr.ストレッチ グランドトレーナー）＞
🌼太ももの贅肉スッキリ。１日１セット【腰高×脚長な印象に導く】簡単ストレッチ