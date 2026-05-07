5月7日までに、女優の本田翼がInstagramを更新。プライベートショットを公開したのだが、その近影が話題となっている。

本田は、《GWピクニック》とつづり、オフショットを公開。複数の写真とともに、ピクニックを楽しんだ様子を明かした。

「添えられた写真には、芝生の上に敷いたレジャーシートに座り、愛犬を抱っこしながら笑みを浮かべる本田さんが写っていました。デニムに白のトップスと、プライベートだからこそのラフな装いで、天気のいい日に、充実した時間を過ごした様子でした」（芸能プロ関係者）

ほかにも、アイスをほおばる写真や、木々に囲まれ笑顔を見せる写真など、無邪気なオフショットが公開された。だが、自然体の本田の近影に、違和感を覚えたファンがいたようだ。

《一瞬誰かわからなかった、、》

《普段の印象と違う雰囲気》

Xには、本田がふだんのイメージと違う、と指摘する声が寄せられていた。そんな声があがった理由を前出の芸能プロ関係者が語る。

「本田さんは1月のインスタライブで、年末年始に5kg太ったことを赤裸々に告白していたのです。その後、3月末に放送されたバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）に出演した際には、ダイエットに励んでいることを明かし、ランニングマシンなども購入したと話していました。今回のInstagramの写真では、少し頬がふっくらしているように見えます。時期的にも、これまでの体重の変化が見た目にも影響したのかもしれません」

2006年、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルとしてデビューした本田。モデルとしての透明感がある、艶めく肌や美貌は健在だ。さらに、写真から感じられるナチュラルさも、彼女が支持され続ける理由でもあると、前出の芸能プロ関係者は続ける。

「本田さんは、女優としても活躍しながら、YouTubeチャンネルやInstagramで見せる気さくな様子が好評です。もともとインドア派で、ゲームや漫画を深く愛していることも公表しています。今回の“太った”という話を、隠さず話した姿が、親近感を生んでいるのです。美貌とともにあわせ持つ愛嬌が、より彼女の魅力を増しているのでしょう」

自然体の本田には、男女問わず魅了されている。