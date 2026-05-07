7日の県内は晴れて気温が上がり、長野県上田市の最高気温は30.4度と全国一番の暑さとなりました。ただ、1日の寒暖差も大きく、街では「服装に悩む」という声も聞かれました。



松井美幸キャスター

「上田駅前にやってきました。上田市内は朝から気温がぐんぐん上がっていまして、この時間の気温は、午後1時を過ぎたところですが、気温計は31度を示しています。暑いです！」





最高気温が30.4度と、全国一番の暑さとなった上田市。県内では、今年初めての「真夏日」となりました。街を歩く人は日傘を差したり日陰を歩いたりと、暑さ対策に余念がありません。比較的涼しかった午前中。上田城跡公園で遊んでいた親子は…上田市内から「暑いね、今日ね。家に帰って涼しいところに避難しようかなと思っていました」「（今日は暑いかな？）あつい～」7日の県内は各地で気温が上がり、真夏日となった上田市以外にも、安曇野市穂高で29.9度など、県内30の観測地点のうち、24地点で今年一番の暑さとなりました。ただ、街の人を悩ませたのは寒暖差。上田市の朝の最低気温は9.9度。1日の気温差は、なんと20.5度。長野市から「急に暑くなったので大変です。着るものをどんなものがいいのか、朝晩違うから」千曲市から（帰省中）「思ったより暑くて、服もあんまり持ってきていないので大変です」8日の県内は広く雨が降り、7日より気温は低くなるとみられています。