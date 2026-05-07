20周年・BIGBANG、ファンクラブがリニューアル 再始動に向けた動きが本格化
BIGBANGが、デビュー20周年という大きな節目を迎える。それに合わせ、FANCLUB『BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P（JP）」としてリニューアルされることが発表され、グループの本格的な再始動に向けた動きが本格化している。
【ライブ写真】象徴的な5本線をバックに…ステージに再集結したBIGBANG
存在感を改めて証明したのが、4月12日、19日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演である。BIGBANGは大型ステージのアウトドアシアターに登場し、圧巻のパフォーマンスを披露。激しい花火とともに姿を現したメンバーは、圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で観客を魅了した。世界中の音楽ファンを前に、強烈な印象を付けるステージとなった。
さらに、ステージ上では、2026年に迎えるデビュー20周年を記念したワールドツアーを今年8月よりスタート予定であることも発表。具体的な日程や開催都市などの詳細は、今後順次発表される。
今回発表されたFANCLUBのリニューアルを皮切りに、日本を含むグローバルでの活動再開、さらには新たな展開と今後の発表への期待も高まっており、世界中から大きな注目が集まっている。
【ライブ写真】象徴的な5本線をバックに…ステージに再集結したBIGBANG
存在感を改めて証明したのが、4月12日、19日（現地時間）にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演である。BIGBANGは大型ステージのアウトドアシアターに登場し、圧巻のパフォーマンスを披露。激しい花火とともに姿を現したメンバーは、圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で観客を魅了した。世界中の音楽ファンを前に、強烈な印象を付けるステージとなった。
今回発表されたFANCLUBのリニューアルを皮切りに、日本を含むグローバルでの活動再開、さらには新たな展開と今後の発表への期待も高まっており、世界中から大きな注目が集まっている。